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馬英九人氣急速回溫 港媒全版報導「他回來了」

北市選舉綠恐不禮讓 柯文哲：能合作最好

2018-05-07 13:05中央社 台北7日電

多位台北市議員今天質詢，報載總統蔡英文認為台北市長柯文哲和民進黨的價值不同，年底選舉傾向不合作；柯文哲說，可以合作是最好。

自由時報報導，蔡總統對柯文哲至今的發言多有不滿，認為雙方已是「道不同，不相為謀」，年底台北市長選舉在民進黨內反柯派聲量漸趨主導下，朝自提人選布局，不再與柯文哲合作。

柯文哲上午列席台北市議會進行「台北市環保、交通、節能減碳及消費者保護」專案報告，做上述答詢。

無黨籍市議員童仲彥、國民黨市議員汪志冰、王鴻薇皆就蔡總統對柯不滿的議題提出質詢，童仲彥說，只要民進黨提名黨籍立委姚文智參選台北市長，他就戒掉雞排改吃素，吃到柯文哲選上為止；童仲彥認為，蔡總統的舉動只是要讓基層消氣，還是會百分之百禮讓柯。

汪志冰質詢，柯文哲為了與民進黨合作要將之前有關台大校長遴選爭議是白癡決定，及兩岸一家親等發言收回嗎?她認為蔡總統不高興只是一顆「消氣丸」，故意打自己孩子給基層的支持者看看而已。

國民黨市議員秦慧珠詢問柯文哲，民進黨禮讓是否較有利連任，以及後不後悔評論台大校長遴選爭議，有無蔡總統的熱線，或是否和民進黨選對會討論過台北市長選舉一事。

柯文哲表示，「我都講過很多遍，也沒有改過啊！口供也沒有改過啊！」強調自己只是「該怎麼講就怎麼講」。

他說，自己很認真努力拚連任、做市政。對於台大校長遴選爭議，認為台大校長案這樣拖下去不是辦法，不後悔日前的發言。

至於外傳柯文哲曾私下與蔡總統會面，他說，「講話是兩方面講話，雙方不應單方面出來講」，也說他與蔡總統並無不歡而散，但他沒有蔡總統的熱線。

柯文哲說，沒和民進黨討論理不理讓的問題；但承認和選對會見過面，彼此僅交換意見，對方說他們壓力很大，問自己有何想法，他認為可以合作是最好。

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