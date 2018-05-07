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馬英九人氣急速回溫 港媒全版報導「他回來了」

選對會徵詢北市長選舉 呂秀蓮自詡最強

2018-05-07 12:33中央社 台北7日電

民主進步黨選舉對策委員會今天上午徵詢前副總統呂秀蓮對於台北市長選舉的意見。選對會召集人陳明文表示，黨如果要自推就會是最強的人選；呂秀蓮表示，「當然是我最強」。

民進黨備戰台北市長選舉，選對會2日決定將徵詢表態的黨內同志姚文智、呂秀蓮和蘇煥智等人；選對會也會拜訪台北市在地同志，如議員參選人、現任議員和里長。

選對會今天分別徵詢姚文智、呂秀蓮和蘇煥智的意見；10日與台北市里長、黨部執評委座談，傾聽基層意見；11日邀黨提名的台北市議員參選人座談。

選對會共同召集人陳明文、共同召集人林錫耀、民進黨秘書長洪耀福和台北市黨部主委黃承國今天早上到呂秀蓮辦公室拜訪呂秀蓮。陳明文會後受訪表示，選對會希望呂秀蓮提出對這次台北市長人選的看法，呂秀蓮從國際和兩岸關係角度，談了很多台北未來發展，呼籲媒體對她公平一點。

陳明文說，選對會充分表達立場和作法，呂秀蓮非常尊重民進黨中央決定，今天選對會是很清楚的跟呂秀蓮報告，黨中央從執政地區優先提名，到執政地區屆滿的初選，現在是非執政艱困地區必須要用徵召的方式，徵召有徵召的方法，很簡單讓呂秀蓮了解未來如何整合出一個人。

至於民進黨究竟要和台北市長柯文哲合作還是自提人選？陳明文說，基層支持者一直希望提最強人選，「如果民進黨推出人選，那就是最強的」。現在還在徵詢過程，還沒定案，今天這個算是開始，選對會下週三就會做出決議，送交由主席裁定，主席認可就會交由中執會決定。

媒體報導，兼任民進黨主席的總統蔡英文日前在官邸會見選對會成員，蔡總統對柯文哲的發言「非常不爽」，認為柯文哲與民進黨「不同心」。陳明文說，他沒有聽說總統有講這些話，總統基本上接受選對會報告，沒有特別指示怎麼做。

對於陳明文說，黨如果要自提人選就要提最強的，呂秀蓮肯定表示「當然是我最強」，她替民進黨打過六次選戰都當選，黨中央充分了解她要參選的動機、目的和堅定。媒體詢問她是否接受兩階段民調？呂秀蓮表示，民調必須有公信力，且要是誠實民調，否則不用看。

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