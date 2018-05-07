陳明文：民進黨北市若要自提 一定是最強人選

2018-05-07 12:16 聯合報 記者 聯合報 記者 胡宥心 ╱即時報導



民進黨選對會今啟動台北市長黨內徵詢之旅，今天一整天馬不停蹄接連徵詢有意參選台北市長人選，包括立委姚文智、前副總統呂秀蓮，及退黨參選的前台南縣長蘇煥智。選對會共同召集人陳明文會後坦言，支持者希望民進黨勝利，若黨自提人選一定會提最強人選，但他仍強調，禮讓或自提人選目前尚未定案。

陳明文說，一般社會地方民進黨支持者希望民進黨提出最強人選，當然是期待民進黨在這次台北市長選戰勝利，「若我們要自提人選就會是最強的，所以現在就在徵詢過程」。陳也強調，下周三選對會就會做出裁定，交由主席，主席認可就會交由中執會決定，因此下周三才會確定是要自提或禮讓。

選對會與呂秀蓮會談近一個小時，會後陳明文表示，呂秀蓮稱會尊重民進黨中央決定，目前是非執政艱困選區的處理程序，必須要徵召的方式，徵召有徵召的方法，今天只是簡單讓她了解。

媒體報導，選對會3日與主席蔡英文在官邸討論選情，蔡英文不滿台北市長柯文哲近日言論，稱柯與民進黨不同心。陳明文否認，並說沒有聽說主席有講這些話，主席基本上接受選對會報告，沒發表個人看法。至於是否可能繼續跟柯文哲見面？陳明文也說，已經拜訪過他，目前沒有這個行程。