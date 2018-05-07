誰選北市長民進黨今徵詢 獨派嗆：若假徵詢 割袍退黨

2018-05-07 10:54 聯合報 記者 聯合報 記者 胡宥心 ╱即時報導



民進黨選對會召集人陳明文。記者楊萬雲/攝影 分享 facebook

民進黨選對會針對台北市長選戰今天開始徵詢之旅。不過民進黨始終未清楚表態是要禮讓台北市長柯文哲或是自推人選，已經引發深綠獨派團體不滿。今早台灣國辦公室動員十多人到前副總統呂秀蓮辦公室前抗議，呼籲選對會，不要假徵詢，真禮讓，揚言若最後禮讓，將發起退黨運動。

「莫要假徵詢，實則真禮讓！」台灣國辦公室動員10多人今一早到呂秀蓮辦公室，盼讓選對會了解深綠排斥柯文哲的心情。台灣國創辦人王獻極說，今天選對會對前副總統呂秀蓮等人的徵詢，是「假徵詢、真禮讓」，如果發生這樣的狀況，他會撕毀黨證、宣布退出民進黨。

王獻極高喊，「我愛民進黨，但更愛台灣價值」，他說若搞到最後是禮讓，呼籲民進黨黨員一起撕毀黨證、割袍退黨，王獻極也在現場撕毀黨證道具，宣示決心。

民進黨選對會今起開始北市長人選的徵選作業，一早先拜會呂秀蓮，下午1點再與立委姚文智在黨中央見面，之後再到前台南縣長蘇煥智的事務所。接下來，也會在周四與里長座談、周五與北市議員座談，了解基層看法。

台灣國也選在選對會來拜會呂秀蓮前，在呂辦前召開記者會，王獻極說，民進黨在主權論述上，已經退到維持現狀了，現在又想要去提名親共的柯文哲，柯始終不說清楚台灣價值，也不願收回「兩岸一家親」言論，此行此舉已經完全超出他們從接受的最低底線，若民進黨真的與柯文哲合作，他們寧願放棄民進黨，不惜反抗民進黨，也要捍衛台灣價值。