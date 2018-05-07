民進黨北市長選情 陳水扁：派重量級強棒就有機會贏

2018-05-07 10:51 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



民進黨北市長傾向自提人選，不再禮讓現任市長柯文哲。前總統陳水扁今在臉書專頁「新勇哥物語」分析指出，民進黨不是沒有機會贏得年底首都市長，前提是要提名重量級強棒出擊，同時扮演2018大選領頭羊角色，而新北市長參選人蘇貞昌將是最大獲利者。

陳水扁在文中提到，前立委丁守中苦等24年，才獲國民黨提名台北市長，但如果國民黨早在24年前及4年前台北市長選舉就提名丁守中，而非黃大洲、連勝文，選舉結果可能大大不同。

1994年競爭台北市長的人選有民進黨陳水扁、謝長廷，國民黨丁守中、黃大洲以及新黨趙少康，民調支持度前3名分別是陳水扁、丁守中、趙少康。

陳水扁說，雖然當時阿扁民調最高，但如果李登輝當年能夠大公無私提名丁守中，而非他的愛將黃大洲，趙少康不一定會出來，相信那年的台北市長應該是丁守中當選，24年來台灣政治史都要改寫。

至於2014年台北市長選舉，就算國民黨派丁守中取代連勝文應戰，也不一定能擊敗柯文哲，但至少不會有柯P旋風與柯P現象外溢效應，也就不會導致國民黨2014兵敗如山倒，輸掉13個縣市，進而影響2016年總統與立委二合一選舉的重大挫敗。

丁守中等了24年，今年終於獲得提名，陳水扁認為，丁守中贏下台北市並非不可能，原本年紀是他的罩門，但民進黨提名蘇貞昌後就不再是問題了。