與藍綠正面對決北市長選戰？ 林昶佐：有自己的節奏

2018-05-07 09:55 聯合報 記者 聯合報 記者 許家瑜 ╱即時報導



民進黨選對會正式啟動台北市長徵召機制，今天將分別徵詢前副總統呂秀蓮、立委姚文智及前台南縣長蘇煥智等有意參選者，綠營是否禮讓柯文哲，近期內將明朗化，外界也好奇時代力量在藍綠台北市長候選人底定後，是否會參與選戰。

時代力量台北市黨部主委林昶佐表示，「時代力量的台北市布局有自己的策略與節奏，不必然與其他政黨提名隨之起舞」，對於台北市選戰一直以來都是以5席議員選舉為主，預計這兩週會正式公布剩下2席人選。

對於民進黨未來台北市長選戰佈局，林昶佐表示，他身為時代力量台北市黨部主委，不便介入民進黨的初選策略，尊重他們的規劃。

時代力量黨團總召徐永明表示，民進黨雖然近期內會決定台北市長提名人選，但未來程序如何，以及產生人選在選前會不會變動，都值得觀察。畢竟縣市首長選舉為單一席次，為避免票源分散，最後情勢逆轉，民進黨最後選擇和柯文哲整合也不一定。至於時力是否會投入縣市首長選戰，目前仍在客觀評估。