被問是否參選台北市長 鄭麗君：沒有這樣考量

2018-05-07 09:59 中央社 台北7日電



文化部長鄭麗君今天在立法院教育及文化委員會回應媒體詢問會不會參選台北市長時重申，她沒有這樣的打算，沒有這樣的考量，目前就是專心在文化部推動文化工作。

面對媒體再問，有人徵詢嗎？鄭麗君說，沒有。目前就是專心在文化部的工作，所以一直沒有這樣的考量。

對於媒體進一步追問，絕對不會參選？鄭麗君表示，她已經回應過很多次了，「我想外界都了解我的態度和想法」。