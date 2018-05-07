觀察站／三國混戰？ 牽動2020大選

2018-05-07 00:33 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 林政忠



蔡英文在新北可以登壇拜將請出老將蘇貞昌（圖），但在台北市仍持續觀望，反而讓民進黨步入僵局。 記者魏翊庭／攝影 分享 facebook

雙北市長選戰狼煙四起，本周至為關鍵。「柯綠對弈」是和是戰，即將攤牌；民進黨選對會今天啟動北市長徵詢程序，蔡英文總統的意志能否貫穿雙北，不僅影響二○一八布局，更牽動二○二○戰局。

雙北選情互為犄角，台北市可能出現三國混戰，也連動新北的雙城奇謀能否奏效。

國民黨台北市長人選出牌後，壓力落在舉棋不定的民進黨頭上。國民黨雙北市長參選人侯友宜、丁守中喊出「雙城連線」；面對不受控制的台北市長柯文哲，民進黨新北市長參選人蘇貞昌還找不到隊友，要批柯或挺柯都進退兩難。

台北市民進黨基層力促自提人選，要與柯文哲直球對決，問題是就算要促成三國鼎立，柯文哲已登板四年、丁守中也在牛棚練投廿四年，民進黨還看不到「最強的人選」。

對國民黨而言，眼前最強對手柯文哲，從過去選舉結果來看，泛綠若分裂，不論最後形成藍綠對決或三國大戰，都是藍軍樂見的局面。

侯友宜被視為藍營領頭羊，雙城連線重點在拉抬丁守中氣勢，從新北拉起台北，從地方包圍中央；民進黨勢必傾府院黨之力，裂解藍軍在北台灣灘頭堡。

蔡英文在新北可以登壇拜將請出老將蘇貞昌，但在台北市仍持續觀望，反而讓民進黨步入僵局。選對會是黨主席的幕僚單位，蔡英文的意志將決定柯文哲究竟是敵是友。政治講求實力，民進黨如果能拔下柯文哲，怎麼可能至今還委曲求全？

民進黨和柯文哲難免一戰，問題是何時開戰？柯、綠目前處於火車對撞階段，選對會的難題在於，「柯文哲二○一八如果不是隊友，二○二○可能就會成為蔡英文的對手」；目前二○一八膠著點在於是否禮讓柯文哲，但白色力量如果在年底可以一舉殲滅藍綠政黨，柯文哲二○二○恐怕就沒有禮讓蔡英文的理由。

藍綠的戰略布局雷同，先新北、再台北，從二○一八決戰二○二○。藍綠二○一八選戰最重要的一塊拼圖都落在台北市，蔡英文和柯文哲將是影響這一局的關鍵人物。