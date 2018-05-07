表態台獨？ 柯文哲：不用意識形態取暖

是否擔心被民進黨操作棄保？柯文哲說，沒什麼好擔心，每天做自己喜歡做的事情就好了。 記者余承翰／攝影 分享 facebook 民進黨是否禮讓台北市長柯文哲，選對會今天啟動徵詢機制。近柯人士昨天說，民進黨自提人選，外溢效果最大衝擊恐怕是民進黨新北市長和台北市議員選情；柯綠二○一八若提早對決，白色力量殲滅藍綠政黨，形同為柯鋪陳二○二○參選之路，對蔡英文總統比較好嗎？

對此，民進黨選對會成員、北市黨部主委黃承國表示，不回答假設性問題，且選對會已啟動提名作業程序。

台北市長柯文哲昨被問到，若表態台獨，是否可獲得綠營支持？柯文哲說，現階段反共，是因為反對一黨專政，台灣好不容易走到民主自由的國度，這是前總統李登輝對台灣歷史最大的貢獻，何必去用那種不需要的意識形態去互相檢視、取暖，甚至變成結黨結派的唯一因素。他還直言，「這就是柯文哲的個性」。

記者追問，民進黨不禮讓，是否因「台灣價值」不同調？柯文哲說，「不是啦」，台灣價值不應只有台北市長要回答，「要不然每個縣市長都來講一下台灣價值是什麼？」至於是否接受民進黨兩階段民調，柯文哲說，等發生了再煩惱。

是否擔心被民進黨操作棄保？柯文哲說，沒有什麼好擔心，每天做自己喜歡的事情就好了。

爭取民進黨提名的姚文智表示，台灣價值就是隱藏在內心中，轉化為行為，不用結黨營私，更不可能拿來取暖、作為工具，「柯市長，你真的和我們完全不一樣」。

國民黨台北市長參選人丁守中說，民進黨是否推人現在很難講，他仍以民進黨不推人、把柯文哲視為假想敵，全力以赴。