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雙城連線 侯友宜、丁守中要打團體戰

2018-05-07 00:41聯合報 記者施鴻基魏翊庭張世杰／連線報導

年底雙北市長選戰，國民黨已定調「雙城連線」。新北市長參選人侯友宜（右圖，記者胡經...
年底雙北市長選戰，國民黨已定調「雙城連線」。新北市長參選人侯友宜（右圖，記者胡經周攝影）將和台北市長參選人丁守中（左圖，聯合報系資料照片）討論共同政見。
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年底台北市與新北市長的雙城選戰，國民黨已定調「聯合出擊，相互拉抬」，新北市長參選人侯友宜昨表示，近期會和台北市長參選人丁守中連繫，先由幕僚溝通討論出共同政見，兩人再會面商談細節。

相對國民黨的「雙城奇謀」策略，民進黨至今仍陷於是否禮讓台北市長柯文哲的爭論中；民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨被問到「會不會期待黨推自家人，雙北聯合競選？」蘇貞昌說「黨中央會有最智慧的決定」，新北市怎麼才會更好，才是他最掛念的事。蘇幕僚補充表示，蘇貞昌接受徵召才一個月左右，還在籌組團隊中，競選合作還沒進入討論，但不會排除在外。

國民黨台北市長參選人由丁守中出線後，雙北市長選戰國民黨的「聯合作戰」策略也逐步浮現，只是聯合作戰的時機、 會以什麼方式推動，仍待進一步討論。

侯友宜昨天表示，「見面會以政見討論為主」，他認為雙北最好先推出共同政見，為雙北市民創造更多福祉。

丁守中競選團隊發言人詹為元表示，一定會跟侯團隊合作，兩人本來就認識且有默契，若彼此正式獲得提名，一定要會面討論雙北政策合作。

侯友宜辦公室表示，雙北合作是選戰基調，過去雙北就有合作平台，所以選戰也會延續，以便讓雙北未來繼續合作，才能共生共榮。雙北地緣接近，多數地區生活型態類似，很多人住新北到台北工作，或是住台北在新北上班，除了行政區域界限，其實彼此生活早已共生共融。

侯辦表示，大台北生活圈難以分割，許多方面如交通、生活都互通，單獨發展不利整體規畫，未來選戰雙北政策也應該通盤思考，以大台北生活圈為考量，交通、空汙等議題都需彼此合作才能解決。

詹為元指出，對於雙北政策合作的初步構想，例如交通月票是否調整，以及萬華第一果菜批發市場改建是要原地改建、或雙北共用場地等，都會是雙北政策合作的內容。

國民黨侯友宜丁守中2018新北市選舉2018台北市選舉
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