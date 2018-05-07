派系糾結 竹縣「不單純選縣長」

2018-05-07 00:49 聯合報 本報記者郭政芬 聯合報 本報記者 林家琛



國民黨新竹縣長人選產生的方式，並非單純只選出一個人選，也不只是政黨之間拚搏縣長的輸贏，還會牽動明年的立委與總統大選，關係地方派系勢力的消長。

國民黨要用什麼方法產生縣長參選人迄今沒有定案，而民進黨雖提名鄭朝方，地方大老仍有反彈聲音，不難從國民兩黨各自的隱憂，看出政黨並非左右新竹縣長選舉勝負的唯一因素，派系的合縱連橫或許更具關鍵。

「派系色彩濃於政黨感情」是新竹縣的選舉特色，自此孵化而出的「變色龍」不勝枚舉，國民黨、民進黨、民國黨、無黨的「你中有我，我中有你」，讓「變色龍的話題」甚少成為打擊對手的利器，但今年說不準，因為藍營「藍到底」的人選浮現，要看國民黨最終提名了誰、選舉的恩怨能否真心化解。

國民黨縣長人選應該已到了攤牌的時刻，僵持不下的兩股力量來自立委林為洲的「全民調」與副議長陳見賢的「徵召論」。全民調對高知名度的林為洲有利，不利聲量較低的副縣長楊文科；徵召則對林為洲不利，除非林宣誓放棄明年的立委，不能「選輸縣長選立委」。

國民黨現實的難度，在於陳見賢與林為洲本身即使沒有瑜亮情節，雙方的主要支持者可不相互示弱。這正是林為洲以初選步步進逼楊文科之後，「備胎」陳見賢被拱成第三位男主角的原因。

新竹縣長邱鏡淳、議長張鎮榮到這一刻還沒表態，沉默會不會是「反對初選」的另一種聲音。原因很簡單，原有革命情感的林、陳一旦被迫刀刃相見，雙方的支持者不無可能會偷偷轉向支持民國黨徐欣瑩或其他勢力，更精確地說，不能排除有人會藉「讓他選輸縣長、連帶立委都不能選」而瓦解對手勢力。

但邱鏡淳、張鎮榮未必樂見如此局面，他們與黨部必須負選舉成敗責任，如果有一方勢力被連根拔除，可能既丟了新竹縣長寶座又影響了明年大選，難怪邱鏡淳、張鎮榮有口難言。