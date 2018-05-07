新北拔樁？ 蘇貞昌1周2訪中和 侯友宜沒在怕

民進黨新北市長參選人蘇貞昌（中）昨參加中和區客族會活動，一周內2度到中和，被問是否搶攻泛藍票倉？蘇貞昌說，選民越來越不分藍綠，而是看誰會做事。 記者魏翊庭／攝影 分享 facebook

新北市啟動「拔樁」大戰？民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天參加中和區客族會活動，1周內2度造訪被視為泛藍票倉的中和地區，引發關注；國民黨新北市長參選人侯友宜昨天表示，他不怕被拔樁，「我的好朋友一定會支持我」，未來他也會持續舉辦地方座談會，保持互動。

蘇貞昌昨天參加中和客族會會員大會，中和一向被視為新北藍營主力票倉，蘇先前也曾藉地方活動拜訪藍營要角國民黨籍議長蔣根煌、蘆洲湧蓮寺主委陳宏昌等人。

媒體昨詢問是否搶攻泛藍票倉？蘇貞昌馬上回說「不是」，他在中和做很多事，有很多好朋友、老朋友，選民越來越不分藍綠，是看誰會做事。 新北市長朱立倫（前排左）、國民黨新北市長參選人侯友宜（前排右）共同參加土城三元宮遶境。 記者施鴻基／攝影 分享 facebook

蘇貞昌也說，新北市民水準很高，希望會做事的人能為新北帶來希望，讓新北更新、更好的人來做。小英之友會經營很久，他會和各種社會力量結合贏得勝選，本周起也將和里長、議員舉辦地方說明會。

侯友宜和朱立倫昨天共同出席土城三元宮為媽姐遶境起轎扶鑾，朱立倫祝福侯明年以市長身分參加。

對於蘇貞昌是否拔樁？侯友宜表示，不會因選舉時黨派不同就刻意分別誰才是朋友，也不必變成那樣，最重要的是大家各自努力，「很多好朋友也很熱情歡迎我，我的好朋友一定會支持我」。

侯友宜說，他在新北許多地區已辦過座談會，也和當地議員、里長互動良好，大家的未來已經緊緊聯繫在一起，未來還會繼續舉辦。