捨高薪 主播、律師…搶選議員

民進黨中和議員參選人張維倩（右）為選舉放下律師工作，丈夫李祺安（左）也辭去高薪工作，陪妻子「撩落去」。 記者祁容玉／攝影 分享 facebook

為了選舉，有人寧願放棄高薪、鐵飯碗，甚至主播光環，也要爭取為民服務的機會。文化大學廣告系主任鈕則勳說，參選人專業定位若能結合政見，切中選民需求才能催出選票，職業或高薪光環未必是票房保證。

北市議員參選人鍾沛君、鍾佩玲原是亮麗的電視台主播，為了堅持從政理想，經常跑攤、家庭兩頭燒。鍾沛君說，她有個3歲小孩，對教育格外關心，希望當選後可以繼續為家長們發聲。

鍾佩玲說，在新聞圈工作超過十年，一直像旁觀者，無力改變社會；媒體、民代工作本質類似，採訪要到第一線挖掘真相，民代也是第一線替選民服務，且更多了改變現狀的能力。 民進黨土樹三鶯議員參選人廖宜琨，3年前辭掉年薪600萬元的特許金融分析師工作，帶著妻兒從澳洲回台，擔任父親特助，從基層耕耘起。 圖／翻攝自廖宜琨臉書 分享 facebook

民進黨新北市議員參選人廖宜琨的父親是現任議員廖本煙，常被人貼上「政二代」標籤，但他原職是在澳洲擔任年薪600萬元的金融分析師，與妻兒舉家回台參選，「如果沒有興趣，國外待遇這麼好，怎麼可能回來。」

民進黨新北議員參選人張維倩是律師，2年前回到父親、議員張瑞山服務處提供法律扶助，年初確定參選，丈夫李祺安辭掉百萬年薪的工作，她笑說，「他不辭職，我們就要離婚了」。 時代力量板橋議員參選人彭盛韶曾是公務員，受太陽花學運刺激，參加柯文哲競選團隊海選，放下鐵飯碗走上政治路。 圖／翻攝自彭盛韶臉書 分享 facebook

時代力量新北市議員參選人彭盛韶是台大資工所碩士，曾以榜首成績通過社會行政地方特考，擔任公職鐵飯碗，也曾是台北市長柯文哲競選幕僚，過去在公部門的經驗都成為他政策研擬的養分。