新北藍軍熱攻網路 議員直播秀美食

2018-05-06 23:46 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ／新北報導



國民黨新北市黨部今起邀議員直播介紹在地美食，第一棒由日前主持侯友宜與議員合照直播的蔡淑君（左一）開場。 圖／本報資料照片 分享 facebook

網路行銷當道，許多政治人物都透過直播與民眾搏感情，可以從街頭拜票深入選民日常。國民黨新北市黨部看準直播熱潮，繼兩度直播市長參選人侯友宜與議員合照試水溫，今起每周一、三、五將邀議員臉書直播介紹心中的在地「米其林美食」，用最能吸引點閱、按讚的美食秀，拉抬網路聲量。

國民黨新北市黨部副主委蔡博文說，過去國民黨常被認為在網路耕耘不深，基層民代也較重視組織經營，但時代不同，能接觸到年輕族群的臉書等網路社群平台，已是選舉不可缺少的宣傳管道，日前黨部「試水溫」，兩度直播侯友宜與議員合照過程，獲得不錯的回響，也提高議員嘗試臉書直播的意願。

國民黨新北市黨部臉書粉絲團今起每周一、三、五，將邀請議員或議員參選人介紹心中的「米其林指南」，挖掘議員們的私房美食名單。第一棒登場的就是林口人稱「淑君阿姨」的議員蔡淑君，將介紹她16年來每周六、日跑完行程必吃的滷肉飯。

蔡淑君說，店家夫婦的老家都經營豬肉生意，豬肉新鮮品質好，價格實惠吸引鄰近學生來消費，此外老闆出身台南，店內的台南意麵也值得推薦。

後天接棒登場的是汐止議員白珮茹，要介紹她服務處對面的銘記越南美食。白珮茹說，這家越南美食在汐止小有名氣，若有人不知道她的服務處地址，她就會介紹「在越南美食對面」，第一代老闆是越南華僑，現在由女兒接手，除常見的越南料理，還有少見的越南火鍋。

國民黨新北市黨部今起邀議員每周一、三、五臉書直播介紹在地美食，9日汐止議員白珮茹將介紹在地頗有名氣的銘記越南美食。 圖／翻攝自銘記越南美食官網 分享 facebook

蔡淑君說，多數議員沒有直播經驗，若一開始就要介紹政見或地方服務，壓力不小，若介紹自己每天都在吃、熟悉的美食，心情輕鬆反而會有好表現，也可拉近選民距離。