北市長選舉 選對會7日徵詢呂秀蓮姚文智蘇煥智

2018-05-06 16:00 中央社 台北6日電



民主進步黨選舉對策委員會明天（7日）將徵詢表態參選台北市長的立法委員姚文智、前副總統呂秀蓮和前台南縣長蘇煥智，徵詢內容將提到9日的選對會會議中討論。

民進黨備戰台北市長選舉，選對會2日決定將徵詢表態的黨內同志姚文智、呂秀蓮和蘇煥智等人；選對會也會拜訪台北市在地同志，如議員參選人、現任議員和里長。選對會徵詢相關人士後，兩週內做出提名策略決定。

選對會共同召集人林錫耀和陳明文明天將分別徵詢姚文智、呂秀蓮和蘇煥智的意見；10日與台北市里長、黨部執評委座談，傾聽基層意見；11日邀黨提名的台北市議員參選人座談。

選對會成員表示，2日的選對會中，整體討論氛圍是朝自提人選這個方向前進，會中有人主張就提名姚文智，也有人說要提名最強人選，有人認為姚文智乍聽乍看沒有政治魅力，但認真聽姚文智的政見，其實對台北有一個完整的願景。

黨內人士分析，柯文哲能否與民進黨合作，「所有關鍵在柯P身上」，柯文哲質疑民進黨的台灣價值，又罵民進黨政府的政策，今天有了民進黨自提人選的氛圍，「這不都是柯p自己造成的嗎？」

選對會成員指出，選對會9日將再開會，討論這幾天徵詢的內容，選對會16日將提出提名策略，但應該不會產生人選，提名策略先出來，人選還可以再討論。