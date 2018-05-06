民進黨台北推人選？ 蘇貞昌：黨中央會有最智慧的決定

2018-05-06 13:58 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



民進黨新北市長參選人蘇貞昌，今中午參加新北市中和區客族會活動，他重提當台北縣長時蓋三峽客家文化園區，更說當選會「盡全力服務客家、支持客家」。記者魏翊庭／攝影 分享 facebook 民進黨新北市長參選人蘇貞昌，今被問民進黨在台北市要推自己人好？還是讓台北市長柯文哲好？蘇說，「黨中央會有最智慧的決定」；不過被問是否期待中央北市推人，雙北一起選氣勢更好？蘇貞昌表示，「選舉都是一個縣市一個縣市，每個縣市都不同」，「但是當選了以後」台北、新北、桃園和基隆都是周邊，都是要密切合作。

蘇貞昌中午參加新北市中和區客族會活動，雖然日前蘇貞昌曾表示不要對北市選舉指指點點，不過今仍被媒體問說，北市是民進黨推自己人，還是讓柯文哲好？蘇回說，黨中央會有最智慧的決定，而新北要怎麼更好，是他最掛念的事。

媒體追問，會不會期待民進黨台北市推人，雙北一起選氣勢更好？蘇貞昌沒給承諾，表示「選舉都是一個縣市一個縣市，每個縣市都不同」，但是「當選了以後」台北、新北、桃園和基隆都是周邊，都是要密切合作。他認為不只周邊，甚至全台都應一起，像他與屏東縣長合作賣屏東農產品。

蘇貞昌今一周內2度到中和，現場由立委吳秉叡、江永昌，議員張瑞山、游輝冗，和議員參選人張志豪等人陪同。媒體問是否進攻鐵藍票倉？蘇貞昌說，選民越來越不分藍綠，而是看誰會做事，他在中和做了很多事，如移走雙和醫院的山，治理中和和汐止區的淹水等。

而國民黨新北市參選人侯友宜上午被問，擔不擔心蘇去中和拔樁？侯說「好朋友一定支持我」，蘇則回說，「好朋友每個人都有不同程度」，最重要的是誰可以帶給新北希望。

另，蘇貞昌也說，小英之友會經營很久，他們已經在安排很多場活動，他都會盡量和各種社會力量結合，贏得勝選。至於地方說明會下周開始就是第1場，「我們和議員一個一個來辦」。