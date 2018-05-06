影／台灣價值屢遭質疑 柯文哲：何必用意識型態檢視

2018-05-06 13:18 聯合報 記者 聯合報 記者 徐宇威 ╱即時報導



外傳民進黨在2018台北市長人選不禮讓現任市長柯文哲，柯媒體訪問時表示，尊重民進黨想法，大家方便就好，

但對於民進黨不停要他回答的何謂「台灣價值」，柯文哲也回應，不需要用這種意識形態互相檢視。

台北市長柯文哲出席校園電競比賽活動，台上掛滿笑容，但近來讓柯煩惱的事情不少，尤其是傳出，民黨似乎已下定決心不再禮讓柯文哲，台灣價值這張考卷，柯文哲終於直球對決回答了。

台北市長柯文哲：「我們不需要用這種意識形態互相檢視，然後變成一種取暖，然後變成結黨結派的一個因素，

這個當然就是柯文哲的個性，我就是堅持我的想法。」

難道跟民進黨關係，將演變成兄弟登山，各自努力？如果未來演變成柯文哲、丁守中、姚文智，三強鼎立的局面，操作棄保的排列組合，又會如何被炒熱話題？柯文哲被問了又問，索性直接反問媒體，「台北市長柯文哲：啊你有甚麼建議嗎? 我在台大的時候最常跟家屬說，如果煩惱有用，就開始坐下來煩惱，煩惱沒用的話你幹嘛煩惱，該怎麼做就怎麼做。」