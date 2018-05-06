親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
前瞻釋憲遭駁回
九合一選戰焦點
能源問題面面觀
扁出席餐會動向
政治
軍事
綜合
合康雲極

一絲不掛看展！ 巴黎博物館開放161名裸體民眾參觀

影／台灣價值屢遭質疑 柯文哲：何必用意識型態檢視

2018-05-06 13:18聯合報 記者徐宇威╱即時報導

外傳民進黨在2018台北市長人選不禮讓現任市長柯文哲，柯媒體訪問時表示，尊重民進黨想法，大家方便就好，

但對於民進黨不停要他回答的何謂「台灣價值」，柯文哲也回應，不需要用這種意識形態互相檢視。

台北市長柯文哲出席校園電競比賽活動，台上掛滿笑容，但近來讓柯煩惱的事情不少，尤其是傳出，民黨似乎已下定決心不再禮讓柯文哲，台灣價值這張考卷，柯文哲終於直球對決回答了。

台北市長柯文哲：「我們不需要用這種意識形態互相檢視，然後變成一種取暖，然後變成結黨結派的一個因素，

這個當然就是柯文哲的個性，我就是堅持我的想法。」

難道跟民進黨關係，將演變成兄弟登山，各自努力？如果未來演變成柯文哲、丁守中、姚文智，三強鼎立的局面，操作棄保的排列組合，又會如何被炒熱話題？柯文哲被問了又問，索性直接反問媒體，「台北市長柯文哲：啊你有甚麼建議嗎?  我在台大的時候最常跟家屬說，如果煩惱有用，就開始坐下來煩惱，煩惱沒用的話你幹嘛煩惱，該怎麼做就怎麼做。」

與綠營究竟是友是敵？等到民進黨選對會7號開始將啟動徵詢，包括姚文智、呂秀蓮跟市黨部等人，都列在意見名單，未來兩周內，北市長選戰將逐漸明朗。

柯文哲６日出席活動，被媒體問到是否擔心被棄保？柯文哲回應，以前在台大當醫生的時候...
柯文哲６日出席活動，被媒體問到是否擔心被棄保？柯文哲回應，以前在台大當醫生的時候，每次都跟家屬說，如果煩惱有用，現在大家就坐下來開始煩惱；如果煩惱沒用，煩惱幹什麼，每天該怎麼做就怎麼做。記者徐宇威／攝影
分享

柯文哲民進黨姚文智
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

綠營擬自提市長人選 丁守中：我的主要對手是柯文哲

2018-05-06 11:15

年底大選恐被綠營棄保？ 柯文哲：現在不煩惱

2018-05-06 10:57

競選奇葩！不花錢不拜票 他連當選了也不知道

2018-05-06 09:00

北市又有人偷玩「棄保」？柯P的路 越走越像黃大洲…

2018-05-06 08:00

民進黨台北推人選？ 蘇貞昌：黨中央會有最智慧的決定

2018-05-06 13:58

「讓柯」最傷新北選情？綠粉「#北市不讓」發酵

2018-05-06 13:34

藍會得利？丁守中：柯文哲會輸綠才推人

2018-05-06 13:18

恐被棄保？柯文哲：沒什麼好擔心

2018-05-06 13:15

當年「棄黃保陳」 如今柯文哲會被棄？

2018-05-06 13:13

羅智強臉書互動數 超越了柯文哲和蔡英文

2018-05-06 12:38

柯文哲不用意識形態取暖 姚文智回：你真的和我們不一樣

2018-05-06 12:25

韓國瑜請假拚初選 陳宜民走訪市場

2018-05-06 12:22

就是不讓柯？民進黨支持者發起不禮讓運動

2018-05-06 11:42

年底選舉恐被棄保 柯文哲：不需用意識形態互相檢視

2018-05-06 11:03

雙北選戰合作 侯友宜：擬推共同政見

2018-05-06 10:56

表態台灣價值？柯文哲：不需用意識形態互相檢視

2018-05-06 10:49

「雙北共生共榮」 侯友宜：將和丁守中合作推政見

2018-05-06 09:20

民進黨變絆腳石？ 孫大千：柯文哲等著綠主動提分手

2018-05-06 09:12

賣屏東洋蔥 蘇貞昌笑稱：行銷自己

2018-05-06 00:19

北市若出現「三國之戰」 綠將面對兩敵人

2018-05-06 00:16

周錫瑋輔選 侯周同聲：位子不重要

2018-05-06 00:15

國民黨籌組「中央助選團」 將邀歷任黨魁輔選

2018-05-06 00:12

蘇貞昌酸國民黨：背後不團結

2018-05-06 00:04

藍營新北展現大團結 周錫瑋表態挺侯友宜

2018-05-05 23:58

就算綠自提人選… 藍：選戰只鎖定柯文哲

2018-05-05 23:52

國民黨高市長人選 520前後確定

2018-05-05 23:51

憂心藍綠夾殺？柯文哲這麼說…

2018-05-05 23:45

台北市長選戰 柯營：綠若推人 就是讓丁守中當選

2018-05-05 23:40

藍營新北喊團結 侯友宜要拼大贏

2018-05-05 17:05

蘇貞昌酸國民黨背後不團結 侯友宜：做出成績就是團結

2018-05-05 15:53

影／傳民進黨不再禮讓 柯P：該講的還是要講

2018-05-05 15:30

藍高市長初選參選人提經濟政見 520前後確定提名

2018-05-05 14:54

周錫瑋掛什麼職務？侯友宜：他以行動直接幫我

2018-05-05 14:19

國民黨新北大團結？蘇貞昌譏：背後都不團結

2018-05-05 13:22

影／藍營新北大團結 蘇貞昌酸喊團結的背後都不團結

2018-05-05 13:04

北市長選戰 柯陣營坦言：綠若自提 丁守中贏

2018-05-05 12:59

柯：是非黑白 比藍綠更重要

2018-05-05 12:40

許智傑：若合作 投票率反而會降低

2018-05-05 12:39

冷眼集／綠拚一口氣還是拚勝選

2018-05-05 12:39
看更多

熱門文章

北市又有人偷玩「棄保」？柯P的路 越走越像黃大洲…

2018-05-06 08:00

總統府五四慶祝國際星戰日 詩人渡也感慨：用肛門思考

2018-05-06 10:13

競選奇葩！不花錢不拜票 他連當選了也不知道

2018-05-06 09:00

影／離岸風機高50層樓 蔡英文讚嘆「難想像」

2018-05-05 19:54

連勝文：讓政治流氓失去「權」與「利」 才真是當頭棒喝

2018-05-05 22:44

三度高難度拋槍背後接槍 上兵闖進世儀賽前八強

2018-05-06 11:11

影／傳民進黨不再禮讓 柯P：該講的還是要講

2018-05-05 15:30

許宗力遭起底 釋憲案昨是今非 當時這樣說的...

2018-05-06 00:02

北農買殘貨送社福 吳音寧又「中槍」

2018-05-05 23:24

民眾爆料共機飛越馬祖？國防部：是民航機

2018-05-05 22:43

柯文哲不用意識形態取暖 姚文智回：你真的和我們不一樣

2018-05-06 12:25

單槍挑戰世界儀隊錦標賽 蘇祈麟闖進前八強

2018-05-06 09:12

時機超敏感...美台國防論壇周四登場

2018-05-05 23:52

蔡英文發豪語「2025年前創造出兩萬個優質的工作機會」

2018-05-05 18:40

蔡英文遠眺風機 驚呼「難想像有50層樓高」

2018-05-05 22:36

藍高市長初選參選人提經濟政見 520前後確定提名

2018-05-05 14:54

藍營重量級人士：大法官拒前瞻釋憲 違憲

2018-05-06 00:35

空軍飛P-3C執行海軍作戰任務 海空協調程序曝光

2018-05-06 09:44

「雙北共生共榮」 侯友宜：將和丁守中合作推政見

2018-05-06 09:20

民進黨變絆腳石？ 孫大千：柯文哲等著綠主動提分手

2018-05-06 09:12

深澳電廠議題黨內鬧分歧 蔡英文「再溝通」

2018-05-05 22:36

蔡政府喊兩年 「國防自主」仍牛步

2018-05-06 00:14

拒前瞻釋憲 法界：大法官恐不符過往見解

2018-05-06 00:35

北市若出現「三國之戰」 綠將面對兩敵人

2018-05-06 00:16

台北市長選戰 柯營：綠若推人 就是讓丁守中當選

2018-05-05 23:40

觀察站／台美軍事合作 牽動兩岸敏感神經

2018-05-06 00:09

軍人年改下周審查 柯建銘：年改激情已過

2018-05-06 11:41

藍營新北喊團結 侯友宜要拼大贏

2018-05-05 17:05

蘇貞昌酸國民黨背後不團結 侯友宜：做出成績就是團結

2018-05-05 15:53

蔡邑敏家人盼改善深夜出勤 賴：盼重金禮聘醫護駐離島

2018-05-05 16:19

藍營新北展現大團結 周錫瑋表態挺侯友宜

2018-05-05 23:58

綠營擬自提市長人選 丁守中：我的主要對手是柯文哲

2018-05-06 11:15

拒前瞻釋憲 司法院：決議字斟句酌

2018-05-06 00:35

蔡英文前進竹南 視察離岸風能成效

2018-05-05 18:24

陳樹菊力勸再選總統 馬英九尷尬

2018-05-05 23:33

白宮反對陸施壓美公司改台灣名 總統府這樣回應

2018-05-06 11:01

羅智強臉書互動數 超越了柯文哲和蔡英文

2018-05-06 12:38

維持立委研究室運作 立院152種文具批發價供申購

2018-05-05 18:23

白宮重批中國要美航空業更名台灣 總統府感謝

2018-05-06 11:58

縣市職務列等調整案 試院全院審查會通過

2018-05-06 10:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top