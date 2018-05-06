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「讓柯」最傷新北選情？綠粉「#北市不讓」發酵

2018-05-06 13:34聯合晚報 記者胡宥心╱台北報導

台北市長柯文哲上午受訪時被問到是否表態台灣價值時表示，不應該只有台北市長要回答，...
台北市長柯文哲上午受訪時被問到是否表態台灣價值時表示，不應該只有台北市長要回答，不然每個要選縣市長的都要來講一下台灣價值，不需要用意識形態互相檢視。 記者余承翰╱攝影
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民進黨選對會本周將約談有意參選台北市長的立委姚文智和前副總統呂秀蓮等人，並邀北市議員提供市長選戰意見。民進黨立委指出，黨內即將對台北市長提名一事攤牌，黨內不禮讓柯文哲運動的氛圍正攀上高峰。

本周民進黨選對會要分別約談姚文智與呂秀蓮，連退黨參選的前台南縣長蘇煥智都在徵詢名單內，甚至不排除邀他們參加周三召開的選對會會議，周五將邀北巿議員及候選人，赴黨部提供選戰意見。

先前民進黨對台北市長提名一事遲未表態，已經影響其他縣市選情，一位民進黨資深立委拿出簡訊稱，許多長期支持民進黨的朋友紛紛傳簡訊，要求民進黨一定要在台北市自提人選。

知情人士分析，若民進黨放棄提名台北市長候選人，對相鄰的新北市長選情衝擊最大，民進黨視新北市為國民黨的最後大本營，要徹底打垮國民黨，拿下新北市具有指標意義，但若連首都都拿不出人選，一鄰之隔的新北市選情也難樂觀。

民進黨選對會日前密會柯文哲，在民進黨內引發爭論，姚文智表示，他一直都有信心，已經長期準備，他相信所有檯面上的人選中，他準備最充分，也會把所有論述說給選對會聽。至於外界推估若民進黨自提人，國民黨的丁守中將會當選？姚文智也說，選下去就對了。

民進黨籍立委吳思瑤指出，近期傳出民進黨傾向不禮讓柯文哲，這不代表大逆轉，因為選對會本來就在禮讓與自提人選中擇一，只是現在民進黨自推人選的機率很高。

外界評估北市在三強鼎立狀態下，國民黨勝選機率可能變高，吳思瑤說，不論是自推人選或禮讓，都有一方要承受後座力，若民進黨在北市提名，也代表民進黨贏的機率增高了，比起禮讓柯文哲，她認為一旦全黨定調，全黨就要共同承擔。

民進黨姚文智柯文哲2018台北市選舉
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