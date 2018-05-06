藍會得利？丁守中：柯文哲會輸綠才推人

2018-05-06 13:18 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 張世杰 ／台北報導



國民黨台北市長參選人丁守中。 記者張世杰／攝影 分享 facebook 國民黨台北市長參選人丁守中今天受訪時表示，民進黨是否推人現在很難講，畢竟他們最目標是不要讓國民黨執政，現在一切以民進黨不推人、把現任台北市長柯文哲視為假想敵，全力以赴。

丁：當上市長 一定恢復重陽敬老金

丁守中今天上午現身北投，替台北市議員士林北投區的國民黨參選人黃子哲掃街，不少長者見到丁守中主動上前握手、喊話加油，丁守中也熱情表示，他當上台北市長後，一定恢復柯文哲砍掉的重陽敬老金。

丁守中表示，黨內台北市長初選剛結束，時間很急迫，因為市議員馬上要初選提名，他開始各參選人走菜市場、站吉普車、走街、跑夜市；被問到外傳黨內有聲音，認為丁守中擔任國民黨的母雞還不夠力時，丁守中笑問「有這種說法嗎，沒有吧？」現在大家都在講民進黨碰到他，到底要不要提名台北市長人選，若都是輸就乾脆推自己人出來，至少鞏固陣營。

針對外界認為民進黨自推人選，國民黨將坐收漁翁之利？丁守中指出，民進黨是否推人現在都很難講，畢竟民進黨最大戰略目標就是不讓國民黨執政，除非民進黨評估不管推不推人，在柯文哲都會輸的情況下才會考慮推人，所以他現在一切以柯文哲為主要對手。

至於民進黨自推人選，跟柯文哲還是五五波？丁守中說，若民進黨推人選，那情況又不一樣，但現在一切以民進黨不會推人，以柯文哲為假想敵，強調這是非常艱困選戰，柯文哲掌握所有行政資源，例如辦老人旅遊辦到選前，這種不對稱的選戰，會全力以赴。