親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
前瞻釋憲遭駁回
九合一選戰焦點
能源問題面面觀
扁出席餐會動向
政治
軍事
綜合
合康雲極

遭富二代玩弄感情 女子自學法律不惜一切「告死他」

恐被棄保？柯文哲：沒什麼好擔心

2018-05-06 13:15聯合晚報 記者陳靖宜／台北報導

台北市長柯文哲。 記者余承翰／攝影
台北市長柯文哲。 記者余承翰／攝影
分享
年底大選將至，外傳民進黨將不再禮讓現任台北市長柯文哲，今早柯文哲出席活動接受媒體聯訪，媒體問柯是否擔心綠營自推人選，為選戰帶來變數，柯文哲沉默數秒後笑回提問記者：「不然你有什麼建議嗎？」

記者問柯文哲近期與綠營高層、蔡英文總統溝通狀況如何，柯文哲僅回「差不多吧，平常也有」，接著短暫沉默， 隨後又補充：「沒有啦大家想法都差不多啦，沒問題」、「我們也是尊重對方的想法，大家方便就好」。

外界猜測民進黨不再禮讓柯文哲可能是因為其台灣價值與民進黨不同調，對此柯文哲表示「不是啦」，台灣價值不應當只有台北市長需要回答，「要不然每個選縣市長的每個都來講一下台灣價值是什麼」。至於是否接受民進黨兩階段民調，柯文哲則說等發生了再煩惱。

親柯人士認為年底台北市長選舉民進黨若提人，可能會讓國民黨台北市長候選人丁守中獲勝，問柯文哲會不會擔心，他說，「對我來講沒有什麼好擔心，反正每天就做自己喜歡做的事情，一直做下去就好了」。

柯文哲說，做得好人家就會選你，做不好每天在想什麼三角聯盟、兩極對抗「卡拜託咧」，他認為台灣應該要有一個機會「跳脫這些東西」。

對於三年來的施政，柯文哲表示跟三年前比起來好太多了，他認為現在施政都相當穩定，以前一開始是「很亂啦」。

表態台獨？柯：我們為什麼在現階段反共…

外界推測柯文哲一但表態台獨即可獲得綠營支持，柯文哲則皺眉問：「嘖，真的要在今天講這個嗎？」接著沉默數秒，答道「我們為什麼在現階段反共，因為我們反對一黨專政、反對共產黨的唯一優越性」。

柯文哲解釋，台灣走到今天是民主自由的國度，「這也是李登輝總統對台灣歷史最大的貢獻，他讓台灣走上一條沒有辦法回頭的民主之路」。

柯文哲表示，民主自由多元開放，這是一個社會很不容易才得到的價值，「所以何必去用那種，我們不需要用意識形態去互相檢視、互相做為取暖、甚至變成結黨結派的唯一的因素，啊這就是柯文哲的個性，我就是堅持我的想法，不應當用這種意識形態來互相檢視」。

柯文哲台灣價值台獨
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

影／台灣價值屢遭質疑 柯文哲：何必用意識型態檢視

2018-05-06 13:18

綠營擬自提市長人選 丁守中：我的主要對手是柯文哲

2018-05-06 11:15

年底大選恐被綠營棄保？ 柯文哲：現在不煩惱

2018-05-06 10:57

競選奇葩！不花錢不拜票 他連當選了也不知道

2018-05-06 09:00

北市又有人偷玩「棄保」？柯P的路 越走越像黃大洲…

2018-05-06 08:00

民進黨台北推人選？ 蘇貞昌：黨中央會有最智慧的決定

2018-05-06 13:58

「讓柯」最傷新北選情？綠粉「#北市不讓」發酵

2018-05-06 13:34

藍會得利？丁守中：柯文哲會輸綠才推人

2018-05-06 13:18

當年「棄黃保陳」 如今柯文哲會被棄？

2018-05-06 13:13

羅智強臉書互動數 超越了柯文哲和蔡英文

2018-05-06 12:38

柯文哲不用意識形態取暖 姚文智回：你真的和我們不一樣

2018-05-06 12:25

韓國瑜請假拚初選 陳宜民走訪市場

2018-05-06 12:22

就是不讓柯？民進黨支持者發起不禮讓運動

2018-05-06 11:42

年底選舉恐被棄保 柯文哲：不需用意識形態互相檢視

2018-05-06 11:03

雙北選戰合作 侯友宜：擬推共同政見

2018-05-06 10:56

表態台灣價值？柯文哲：不需用意識形態互相檢視

2018-05-06 10:49

「雙北共生共榮」 侯友宜：將和丁守中合作推政見

2018-05-06 09:20

民進黨變絆腳石？ 孫大千：柯文哲等著綠主動提分手

2018-05-06 09:12

賣屏東洋蔥 蘇貞昌笑稱：行銷自己

2018-05-06 00:19

北市若出現「三國之戰」 綠將面對兩敵人

2018-05-06 00:16

周錫瑋輔選 侯周同聲：位子不重要

2018-05-06 00:15

國民黨籌組「中央助選團」 將邀歷任黨魁輔選

2018-05-06 00:12

蘇貞昌酸國民黨：背後不團結

2018-05-06 00:04

藍營新北展現大團結 周錫瑋表態挺侯友宜

2018-05-05 23:58

就算綠自提人選… 藍：選戰只鎖定柯文哲

2018-05-05 23:52

國民黨高市長人選 520前後確定

2018-05-05 23:51

憂心藍綠夾殺？柯文哲這麼說…

2018-05-05 23:45

台北市長選戰 柯營：綠若推人 就是讓丁守中當選

2018-05-05 23:40

藍營新北喊團結 侯友宜要拼大贏

2018-05-05 17:05

蘇貞昌酸國民黨背後不團結 侯友宜：做出成績就是團結

2018-05-05 15:53

影／傳民進黨不再禮讓 柯P：該講的還是要講

2018-05-05 15:30

藍高市長初選參選人提經濟政見 520前後確定提名

2018-05-05 14:54

周錫瑋掛什麼職務？侯友宜：他以行動直接幫我

2018-05-05 14:19

國民黨新北大團結？蘇貞昌譏：背後都不團結

2018-05-05 13:22

影／藍營新北大團結 蘇貞昌酸喊團結的背後都不團結

2018-05-05 13:04

北市長選戰 柯陣營坦言：綠若自提 丁守中贏

2018-05-05 12:59

柯：是非黑白 比藍綠更重要

2018-05-05 12:40

許智傑：若合作 投票率反而會降低

2018-05-05 12:39

冷眼集／綠拚一口氣還是拚勝選

2018-05-05 12:39
看更多

熱門文章

北市又有人偷玩「棄保」？柯P的路 越走越像黃大洲…

2018-05-06 08:00

總統府五四慶祝國際星戰日 詩人渡也感慨：用肛門思考

2018-05-06 10:13

競選奇葩！不花錢不拜票 他連當選了也不知道

2018-05-06 09:00

影／離岸風機高50層樓 蔡英文讚嘆「難想像」

2018-05-05 19:54

連勝文：讓政治流氓失去「權」與「利」 才真是當頭棒喝

2018-05-05 22:44

三度高難度拋槍背後接槍 上兵闖進世儀賽前八強

2018-05-06 11:11

許宗力遭起底 釋憲案昨是今非 當時這樣說的...

2018-05-06 00:02

北農買殘貨送社福 吳音寧又「中槍」

2018-05-05 23:24

柯文哲不用意識形態取暖 姚文智回：你真的和我們不一樣

2018-05-06 12:25

民眾爆料共機飛越馬祖？國防部：是民航機

2018-05-05 22:43

單槍挑戰世界儀隊錦標賽 蘇祈麟闖進前八強

2018-05-06 09:12

時機超敏感...美台國防論壇周四登場

2018-05-05 23:52

蔡英文發豪語「2025年前創造出兩萬個優質的工作機會」

2018-05-05 18:40

蔡英文遠眺風機 驚呼「難想像有50層樓高」

2018-05-05 22:36

空軍飛P-3C執行海軍作戰任務 海空協調程序曝光

2018-05-06 09:44

「雙北共生共榮」 侯友宜：將和丁守中合作推政見

2018-05-06 09:20

藍營重量級人士：大法官拒前瞻釋憲 違憲

2018-05-06 00:35

軍人年改下周審查 柯建銘：年改激情已過

2018-05-06 11:41

民進黨變絆腳石？ 孫大千：柯文哲等著綠主動提分手

2018-05-06 09:12

深澳電廠議題黨內鬧分歧 蔡英文「再溝通」

2018-05-05 22:36

蔡政府喊兩年 「國防自主」仍牛步

2018-05-06 00:14

拒前瞻釋憲 法界：大法官恐不符過往見解

2018-05-06 00:35

北市若出現「三國之戰」 綠將面對兩敵人

2018-05-06 00:16

觀察站／台美軍事合作 牽動兩岸敏感神經

2018-05-06 00:09

綠營擬自提市長人選 丁守中：我的主要對手是柯文哲

2018-05-06 11:15

台北市長選戰 柯營：綠若推人 就是讓丁守中當選

2018-05-05 23:40

「讓柯」最傷新北選情？綠粉「#北市不讓」發酵

2018-05-06 13:34

藍營新北喊團結 侯友宜要拼大贏

2018-05-05 17:05

民進黨政府推參審制 陳水扁：不三不四沒誠意的司改

2018-05-06 12:41

羅智強臉書互動數 超越了柯文哲和蔡英文

2018-05-06 12:38

蔡邑敏家人盼改善深夜出勤 賴：盼重金禮聘醫護駐離島

2018-05-05 16:19

藍營新北展現大團結 周錫瑋表態挺侯友宜

2018-05-05 23:58

拒前瞻釋憲 司法院：決議字斟句酌

2018-05-06 00:35

蔡英文前進竹南 視察離岸風能成效

2018-05-05 18:24

縣市職務列等調整案 試院全院審查會通過

2018-05-06 10:56

白宮反對陸施壓美公司改台灣名 總統府這樣回應

2018-05-06 11:01

陳樹菊力勸再選總統 馬英九尷尬

2018-05-05 23:33

年底大選恐被綠營棄保？ 柯文哲：現在不煩惱

2018-05-06 10:57

民進黨台北推人選？ 蘇貞昌：黨中央會有最智慧的決定

2018-05-06 13:58

影／台灣價值屢遭質疑 柯文哲：何必用意識型態檢視

2018-05-06 13:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top