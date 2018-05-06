恐被棄保？柯文哲：沒什麼好擔心

2018-05-06 13:15 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 陳靖宜 ／台北報導



台北市長柯文哲。 記者余承翰／攝影 分享 facebook 年底大選將至，外傳民進黨將不再禮讓現任台北市長柯文哲，今早柯文哲出席活動接受媒體聯訪，媒體問柯是否擔心綠營自推人選，為選戰帶來變數，柯文哲沉默數秒後笑回提問記者：「不然你有什麼建議嗎？」

記者問柯文哲近期與綠營高層、蔡英文總統溝通狀況如何，柯文哲僅回「差不多吧，平常也有」，接著短暫沉默， 隨後又補充：「沒有啦大家想法都差不多啦，沒問題」、「我們也是尊重對方的想法，大家方便就好」。

外界猜測民進黨不再禮讓柯文哲可能是因為其台灣價值與民進黨不同調，對此柯文哲表示「不是啦」，台灣價值不應當只有台北市長需要回答，「要不然每個選縣市長的每個都來講一下台灣價值是什麼」。至於是否接受民進黨兩階段民調，柯文哲則說等發生了再煩惱。

親柯人士認為年底台北市長選舉民進黨若提人，可能會讓國民黨台北市長候選人丁守中獲勝，問柯文哲會不會擔心，他說，「對我來講沒有什麼好擔心，反正每天就做自己喜歡做的事情，一直做下去就好了」。

柯文哲說，做得好人家就會選你，做不好每天在想什麼三角聯盟、兩極對抗「卡拜託咧」，他認為台灣應該要有一個機會「跳脫這些東西」。

對於三年來的施政，柯文哲表示跟三年前比起來好太多了，他認為現在施政都相當穩定，以前一開始是「很亂啦」。

表態台獨？柯：我們為什麼在現階段反共…

外界推測柯文哲一但表態台獨即可獲得綠營支持，柯文哲則皺眉問：「嘖，真的要在今天講這個嗎？」接著沉默數秒，答道「我們為什麼在現階段反共，因為我們反對一黨專政、反對共產黨的唯一優越性」。

柯文哲解釋，台灣走到今天是民主自由的國度，「這也是李登輝總統對台灣歷史最大的貢獻，他讓台灣走上一條沒有辦法回頭的民主之路」。

柯文哲表示，民主自由多元開放，這是一個社會很不容易才得到的價值，「所以何必去用那種，我們不需要用意識形態去互相檢視、互相做為取暖、甚至變成結黨結派的唯一的因素，啊這就是柯文哲的個性，我就是堅持我的想法，不應當用這種意識形態來互相檢視」。