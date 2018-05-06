柯文哲不用意識形態取暖 姚文智回：你真的和我們不一樣

2018-05-06 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



民進黨是否繼續禮讓台北市長柯文哲，近日即將揭曉，外界推測，柯文哲若是一旦表態台獨，就可以獲得綠營支持，不過柯文哲今受訪時卻說，不需要用意識形態去互相檢視、互相做為取暖、甚至變成結黨結派的唯一的因素，被解讀為是在諷刺綠營之前要求表態「台灣價值」，柯、綠似乎漸行漸遠。

對此，欲爭取民進黨台北市長提名的立委姚文智表示，台灣價值就是隱藏在內心中，轉化為行為，自己連思考都不用思考，也不用結黨營私，更不可能拿來取暖、作為工具，台灣價值就是我們的中心信念。

姚文智也酸，「柯市長，你真的和我們完全不一樣」，如果你把台灣價值當作是卑微的取暖，那真的是太小看我們了。

姚文智說，柯市長，你的內心深處真的和我們完全不一樣，既然這樣子，你就去努力你的，我們選我們的，大家把我的們價值信念、道路方向講清楚，這不是意識形態，而是會影響市政發展，也會影響台灣作為首都和其他國際城市的互動。

姚文智也諷刺柯文哲，當走了不同道路時，嘴巴再也吐不出「首都」兩個字，過去選舉曾說改變台灣從首都開始，現在是不是完全變了呢，難道講首都是在取暖嗎，台北做為台灣國家首都部是天經地義的事情，怎麼突然變得這麼困難。

對於年底選舉可能會出現「棄保效應」，柯文哲有可能走上前市長黃大洲的老路，姚文智說，現在主張兩岸一家親的有柯文哲和丁守中，棄保會發生在麻吉、意識形態接近的人身上，會怎麼棄保，應該要問他們。

至於是否有信心出線？姚文智說，所有人裡面，自己準備最充足，也是最信信心的候選人，將和民進黨選對會說明自己的意志、信心都很堅定，也相信未來我會是一個最好的市長。