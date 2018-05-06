當年「棄黃保陳」 如今柯文哲會被棄？

2018-05-06 13:13 聯合晚報 本報記者 聯合晚報 本報記者 黃國樑



2018年北市長選舉，民進黨自提人選聲音大，柯文哲（中）如何應戰？左為姚文智。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 民進黨已朝提名自己的台北市長候選人，堅定地邁出步伐，台北市的選舉可能再度撐起一場三國演義。上一次選舉以85萬票大勝連勝文的現任市長柯文哲，已嗅到山雨欲來的血腥味道，一場綠營內的鬥爭似乎即將展開，柯文哲只能自我安慰地說只能把份內的事情做好，要不然怎麼辦；但他陣營裡的人士十分坦白，民進黨自提人選，就是意味著綠營內部分裂，而結果就是讓北市長由丁守中當選，國民黨奪回失去的台北市。

這個分析雖然大體正確，卻未必盡然，因為台灣的選舉永遠是藍綠的對決，看起來像是三國的風雲，最後往往發生棄保效應，難以言喻的棄保氛圍，會在選舉的末期逐步發酵，最後催出一個令人驚異的棄保結果。

新黨成立 趙少康脫穎而出

第一次的台北市長直選，就是唯一的一次貨真價實的三國演義。陳水扁、趙少康與黃大洲，各擅勝場，是一場眾所矚目的選舉。國民黨在李登輝於1988年接下黨政雙重大位後，黨內的主流與非主流的鬥爭開始蔓延，非主流的陣營逐漸敗退，最後引發一次退黨潮，趙少康、王建煊、郁慕明、陳癸淼等一些高知名度的政治明星出走成立新黨，成為選民的新的選擇。

李登輝又主導制定北高兩直轄市與台灣省的自治法，推動省長與直轄市長直選，1994年的台北市長選舉，成為各方競逐的舞台。陳水扁在黨內從長、扁之爭中勝出獲得提名，趙少康則以政治金童之姿脫穎而出，讓另一高人氣的王建煊退讓。

李登輝欽點 黃大洲應戰

但國民黨的人選卻遲遲未定，國民黨當時仍是最大黨，其政治能量不容小覷，這可由當時的1993年底「立委」陳水扁公布的民調窺知一二，他的調查顯示，在台北市長方面，國民黨的支持率是30%，民進黨只有14%，尚且低於新黨的14.8%。當時省長部分，國民黨更居絕對優勢，支持率高達44.3%，民進黨才9.7%，新黨則是6.6%。

其實當時的法務部長馬英九就已是被選民青睞的台北市長人選，民調顯示，選民最屬意國民黨分由馬英九、宋楚瑜與吳敦義，角逐台北市、台灣省及高雄市長，黨部也傳出由馬英九、蕭萬長與黃大洲三人中擇一。一開始並無意願參選的黃大洲此刻表達參選意願，最終也如願出線，據傳是得到恩師李登輝的欽點。

1994年台北市長選舉，陳水扁（右）、趙少康（左）、黃大洲（中）演出棄保效應。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

黃聲勢弱 阿扁氣勢走強

但黃大洲的聲勢一直落後，當年7月，陳水扁即以35.4%支持率領先趙少康22.3%，及黃大洲的15.4%。到了8月，國民黨已在擔憂黃大洲將會敗選，趙少康也放話說，為了避免台北市落入陳水扁手裡，國民黨應與新黨合作，全力十支持他當選。

到了9月，國民黨內挺趙的聲音也浮現，國民黨高層指出，新黨以民進黨與非民進黨來區隔選民的策略，就是企圖造成陳水扁和趙少康對決的形勢，使不認同黃大洲、又不願支持陳水扁的眾多國民黨員，轉而支持趙少康。

棄黃保趙？藍2成竟挺扁

到了10月，一份民調發現，國民黨支持者中，支持陳水扁的竟然占了百分之21.2%，與支持黃大洲的22.2%，及支持趙少康21.7%不相上下，當中玄機耐人尋味。

10月初舉行的電視辯論結束，支持率民調也顯示，陳水扁支持度為30.3%，趙少康為26.1%，但黃大洲掉到只有9%。

「棄黃保陳」 謠言竟成真

11月30日投票只剩三天，新黨全國競選及發展委員會召集人王建煊指控國民黨當局已決定放棄黨提名黃大洲，改支持民進黨的陳水扁，這個說法馬上引起總統府、情治系統及國民黨當局強烈關切。

李登輝在投票前一天一早親赴黃大洲競選總部，為他加油打氣、精神講話，但耳語已經傳遍整個大街小巷。

黃大洲以25%選票落敗，黨秘書長許水德開票後向記者轉述他向李登輝報告台北市選情經過時，含淚哽咽，兩次表示，「都是謠言害的」。無論是否謠言，王建煊的說法，並未破解「棄黃保陳」，反而更大規模地催發了「棄黃保陳」效應，將陳水扁推上市長寶座。

柯是否步黃大洲後塵？

今年選舉被認為可能對藍營有利，國民黨在前一次大敗給柯文哲，失去了它最有力的基地，鬱卒可想而知，因此即使丁守中不是最強棒，但其多年的穩健形象，可能正好是柯文哲走浮誇風格的對照，今年的選民的可能更願回到務實的政治人物身上，加上民進黨對柯文哲的搖擺路線已難忍受，再加上，柯並無系統性的組織動員能力，是否將步黃大洲的後塵，以現任者之姿競選連任，卻被車裂而亡，時間將是最後的答案。