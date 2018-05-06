就是不讓柯？民進黨支持者發起不禮讓運動

2018-05-06 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 胡宥心 ╱即時報導



民進黨台北市選情大逆轉，由原先禮讓柯文哲機率高，轉變成朝自提人選方向走。民進黨人士分析，關鍵因素還是柯文哲言論持續激怒深綠選民。選對會成員表示，會傾向自提一方面是基層壓力太大，加上柯文哲負面效應外溢，恐影響其他選市綠營選情；另一方面，綠自提人選後，最後藍綠歸隊，決戰中間選民，民進黨未必會輸。

據透露，先前民進黨對於北市自提名不願表態，已經影響許多縣市選情。一位民進黨資深立委拿出簡訊稱，許多長期支持民進黨的朋友紛紛傳簡訊，要求民進黨一定要在台北市自提人選，要是黨中央堅持禮讓柯文哲，他們絕對不讓民進黨稱心如意，寧願含淚投丁守中，做為懲罰民進黨，支持者自發不禮讓運動。

知情人士分析，要是讓柯文哲災情蔓延到外縣市，首當其衝便是「重中之重」的新北市，這些反彈也是民進黨始料未及。民進黨視新北市是國民黨的最後灘頭堡，要徹底打垮國民黨，拿下新北市具有指標意義，然而若讓台北市選災蔓延，後果不堪設想。

下周起選對會將展開廣泛徵詢，分別約談有意爭取台北市提名的立委姚文智、前副總統呂秀蓮，連退黨參選的前台南縣長蘇煥智都在徵詢名單內，甚至不排除邀他們參加周三召開的選對會會議，下周五將邀北巿議員及候選人，赴黨部提供選戰意見。

然而黨內稱提名最強人選，外界預測民進黨提名人未必會是立委姚文智。姚文智表示，他一直都有信心，已經長期準備，他相信所有檯面上的人選中，他準備最充分，也會把所有論述說給選對會聽。至於外界推估若民進黨自提人，國民黨的丁守中將會當選？姚文智也說，選下去就對了。

北市民進黨立委吳思瑤則認為，沒有所謂大逆轉，選對會本來就在禮讓與自提人選中擇一，只是現在自推人選機率很高，這些都是選對會的綜合評估。外界認為三強鼎立狀態下，國民黨勝選機率高？吳思瑤表示，不論是自推人選或禮讓，都有一方要承受其後座力，且若民進黨在北市提名，也代表民進黨贏的機率增高了，比起禮讓，她認為一旦全黨定調，全黨的人就一起承擔。