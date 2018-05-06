綠營擬自提市長人選 丁守中：我的主要對手是柯文哲

2018-05-06 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



國民黨台北市長初選民調結束，前立委丁守中脫穎而出，今天他陪同台北市議員第一選區（士林北投區）的國民黨參選人黃子哲掃街。記者張世杰／攝影 分享 facebook 年底九合一選戰開打，國民黨前立委丁守中通過黨內台北市長初選，即將獲國民黨中常會正式提名，至於民進黨的台北市長人選仍渾沌不明，是要自提名、或禮讓現任台北市長柯文哲，外界霧裡看花。丁守中今天受訪時表示，民進黨是否推人現在很難講，畢竟他們最目標是不要讓國民黨執政，現在一切以民進黨不推人、把柯文哲為假想敵，全力以赴。

丁守中今天上午現身北投，替台北市議員第一選區（士林北投區）的國民黨參選人黃子哲掃街，不少長者見到丁守中主動上前握手、喊話加油，丁守中也熱情表示，他當上台北市長後，一定恢復柯文哲砍掉的重陽敬老金。

丁守中表示，黨內台北市長初選剛結束，時間很急迫，因為市議員馬上要初選提名，他開始各參選人走菜市場、站吉普車、走街、跑夜市；被問到外傳黨內有聲音，認為丁守中擔任國民黨的母雞還不夠力時，丁守中笑問「有這種說法嗎？沒有吧」，現在大家都在講民進黨碰到他，到底要不要提名台北市長人選，若都是輸就乾脆推自己人出來，至少鞏固陣營。

針對外界認為民進黨自推人選，國民黨將坐收漁翁之利？丁守中指出，民進黨是否推人現在都很難講，畢竟民進黨最大戰略目標就是不讓國民黨執政，除非民進黨評估不管推不推人，在柯文哲都會輸的情況下才會考慮推人，所以他現在一切以柯文哲為主要對手。

至於民進黨自推人選，跟柯文哲還是五五波？丁守中說，若民進黨推人選，那情況又不一樣，但現在一切以民進黨不會推人，以柯文哲為假想敵，強調這是非常艱困選戰，柯文哲掌握所有行政資源，例如辦老人旅遊辦到選前，這種不對稱的選戰，會全力以赴。

國民黨台北市議員第二梯次初選民調日期出爐，新人爆炸的第一選區（士林北投區），陷入5搶2局面，該選區將於5月13日至15日進行民調，16日公布民調結果。

該選區的國民黨參選人黃子哲說，丁守中在士林北投擔任多屆立委，是資深前輩、相當有票房，一定要把最重要母雞拉抬出來，帶領小雞有更好成績，認為這是整體選戰，國民黨身為在野黨，一定要團體站出來，讓國民黨贏得2018年台北市長選舉。