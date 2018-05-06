年底選舉恐被棄保 柯文哲：不需用意識形態互相檢視

2018-05-06 11:03 聯合報 記者 聯合報 記者 陳靖宜 ╱即時報導



年底大選將至，外傳民進黨將不再禮讓現任台北市長柯文哲，今早柯文哲出席活動接受媒體聯訪，媒體問柯是否擔心綠營自推人選，為選戰帶來變數，柯文哲沈默數秒後笑回提問記者「不然你有什麼建議嗎？」

親柯人士認為年底台北市長選舉民進黨若提人，可能會讓國民黨台北市長候選人丁守中獲勝，現場媒體問柯文哲會不會擔心，柯文哲則說，「對我來講沒有什麼好擔心，反正每天就做自己喜歡做的事情，一直做下去就好了」。

對於與民進黨分裂、讓國民黨獲利的說法，柯文哲則說做得好人家就會選你，做不好每天在想什麼三角聯盟、兩極對抗「卡拜託咧」，他認為台灣應該要有一個機會「跳脫這些東西」。至於會不會擔心被綠營棄保嗎？柯文哲再度回問記者：「啊你有什麼建議嗎？」

對於三年來的施政，柯文哲表示跟三年前比起來好太多了，他認為現在施政都相當穩定，不管從教育到交通，每一樣都是有策略有步驟一步步往前推，以前一開始是「很亂啦」。

外界推測柯文哲一但表態台獨即可獲得綠營支持，柯文哲則皺眉問「嘖，真的要在今天講這個嗎？」接著陳默數秒，答道「我們為什麼在現階段反共，因為我們反對一黨專政 、反對共產黨的唯一優越性」。

柯文哲解釋，台灣走到今天是民主自由的國度，「這也是李登輝總統對台灣歷史最大的貢獻，他讓台灣走上一條沒有辦法回頭的民主之路」。