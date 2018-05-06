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表態台灣價值？柯文哲：不需用意識形態互相檢視

2018-05-06 10:49聯合報系攝影中心 記者余承翰╱即時報導

台北市長柯文哲上午出席中小學資通訊應用暨電競比賽頒獎典禮，受訪時被問到是否表態台灣價值，柯文哲表示不應該只有台北市長要回答，不然每個要選縣市長的都要來講一下台灣價值，另外他也強調民主、自由、多元、開放是這個社會很不容易才得到的價值，不需要用意識形態互相檢視。

台北市長柯文哲上午出席中小學資通訊應用暨電競比賽頒獎典禮，受訪時被問到是否表態台...
台北市長柯文哲上午出席中小學資通訊應用暨電競比賽頒獎典禮，受訪時被問到是否表態台灣價值，柯文哲表示不應該只有台北市長要回答，不然每個要選縣市長的都要來講一下台灣價值，不需要用意識形態互相檢視。記者余承翰/攝影
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台北市長柯文哲上午出席中小學資通訊應用暨電競比賽頒獎典禮，受訪時被問到是否表態台...
台北市長柯文哲上午出席中小學資通訊應用暨電競比賽頒獎典禮，受訪時被問到是否表態台灣價值，柯文哲表示不應該只有台北市長要回答，不然每個要選縣市長的都要來講一下台灣價值，不需要用意識形態互相檢視。記者余承翰/攝影
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台北市長柯文哲（右）上午出席中小學資通訊應用暨電競比賽頒獎典禮，並參觀小朋友的作...
台北市長柯文哲（右）上午出席中小學資通訊應用暨電競比賽頒獎典禮，並參觀小朋友的作品。記者余承翰/攝影
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台灣價值柯文哲
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