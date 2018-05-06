「雙北共生共榮」 侯友宜：將和丁守中合作推政見

2018-05-06 09:20 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



新北市長朱立倫（左）、國民黨新北市長參選人侯友宜（右）參加土城三元宮遶境，受邀為媽祖起轎，左方為市議員參選人江怡臻、市議員黃永昌。記者施鴻基／攝影 分享 facebook 新北市長朱立倫和國民黨市長參選人侯友宜等人今天參加土城三元宮媽祖遶境，除祈求國泰民安、順利當選，也受邀為媽祖起轎。朱立倫表示明年此時希望「侯市長」繼續參加遶境活動，並和侯高呼「凍蒜」。侯友宜另表示雙北會共生共榮，將和台北市長參選人丁守中合作推出關於雙北的政見。

針對民進黨市長參選人蘇貞昌今天中午也將在中和參加活動，當地是藍營新北重要票倉之一，再度被視為拔樁行動。

侯友宜說，其實多年來那些都是大家的好朋友，有些是共同的朋友，他認為不會因選舉時黨派不同就刻意分別誰是誰，最重要的是大家各自努力。但他隨後又說很多好朋友也很熱情歡迎他，「最重要我的好朋友一定會支持我」。他表示新北許多地區已經辦過座談會，和議員、里長互動都很好，已經緊緊在一起，未來還會繼續辦。

近期朱立倫、侯友宜頻繁同台，和以往稍微刻意錯開情況不同。侯友宜說，他有些行程和民間社團、宗教習俗有關，他和朱都會參加，自然就會碰到。他感謝朱和許多好朋友都站出來幫他，也希望能獲得信眾支持。