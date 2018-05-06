民進黨變絆腳石？ 孫大千：柯文哲等著綠主動提分手

2018-05-06 09:12 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



前立委孫大千今表示，當民進黨從台北市長柯文哲政治上最佳的「伴侶」，變成進步的「絆腳石」的時候，就是彼此應該考慮分手了。看起來，柯文哲早就準備和民進黨分手了，只不過，他一直希望由民進黨主動開口，讓他順勢成為一個無奈「被分手」的角色。

孫大千說，如果柯文哲真的在意民進黨，他早在八百年前就會修正「兩岸一家親」的論述了，他也不敢大動作的拆除蔡丁貴的萬年帳篷而惹怒獨派，他更不可能高分貝的批判「拔管」是「哪一個白癡做的決定」，對民進黨落井下石。也許，柯文哲有一些白目，但是，他絶對不是傻子。

他指出，柯文哲之所以下定決心分手，應該是基於下列幾個考量：

首先，柯文哲早就清楚的了解到，台北市的選民結構已經有了天翻地覆的改變，以年輕世代為骨幹的中間選民的比例已經穩定過半，他只要能夠牢牢的掌握住這股力量，絕對可以憑藉一個人的力量，對抗兩大黨的夾殺。所以，柯文哲才有膽氣大聲的說出，「比藍綠更重要是黑白，比統獨更重要是是非。」

其次，柯文哲決定要放手一搏，走自己的路。今日的柯文哲早已非昔日的吳下阿蒙，與其處處仰人鼻息，受制於人，好像欠了民進黨不知道多大的人情，還不如分道揚鑣，自立門戶。因為，「顏色」對柯文哲來說，已經是一個負擔了！

同時，由於藍綠兩黨始終受限於傳統的藍綠對決的思考模式，根本沒有辦法獲得年輕世代的認同，導致國民黨依舊在低點徘迴，而民進黨則是持續地雪崩下跌。而這正是讓柯文哲趁勢崛起，直接裂解藍綠基本盤中的淺色選民，再接收中間力量，成為台灣政壇第三勢力的大好時機。

最後，柯文哲在這段期間以來，其實已經吸納了相當程度淺綠的選民，民進黨就算提名，也只是讓原本就不會支持柯文哲的深綠選民歸隊罷了，對柯文哲的影響極為有限。所以，柯文哲正在好整以暇的等待著，民進黨和他說出分手的那一刻的來臨。