競選奇葩！不花錢不拜票 他連當選了也不知道

2018-05-06 09:00 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ／報導



今年又是選舉年，回顧從民國39年在花蓮及台東試辦縣長選舉至今，在68年的台灣地方選舉史中，除由從南到北，由西到東，出現不少政治家族參政外，各地也不乏沒有家族與派系勢力加持的素人，因不同原因或理想參選，甚至小兵立大功，在家族和政黨夾擊中，跌破專家眼鏡當選。

談到地方選舉，就不能不能提到已故台東前國大代表唐明超及「台灣三景」的參選故事。其中，讓台東人至今仍津津樂道的是唐明超，「神奇」的當選過程。

已故台東縣籍增額國大代表唐明超當選過程堪稱台東政壇傳奇。 記者羅紹平／翻攝台東縣選舉實錄 分享 facebook

台東唐明超 開票日跑去「打香腸」

黃埔軍校出身的唐明超退役後，轉任警界曾任台東縣首任刑警隊長。他曾參選過議員、立委、國大代表、縣長等選舉，國大代表是他唯一勝選的一次，過程足謂「台東政壇傳奇」。

民國80年第二屆國大代表選舉，台東應選三席。國民黨提名三名候選人，民進黨提名一人，唐明超以「全國民主非政黨聯盟」身分參選，沒設競選總部，也不拜票。

結果投票前，因國民黨提名的其中一名候選人楊荊生，遭人向中選會檢舉在台灣師範大學教育學系攻讀博士學位，中選會選前以具學生身分，撤銷楊的候選人資格。

為避免民進黨提名候選人當選，投票前一晚至投票結束前，地方國民黨部全力動員，利用電話逐一通知黨員，把榮家和黃復興系統原本規劃給楊的票全倒給唐明超，想把民進黨候選人擠下。

結果唐明超以1萬5千多票當選，也讓人對當年國民黨組織動員能力「驚嘆不已」。不過選舉結果，民進黨候選人仍上壘，反而國民黨候選人只當選一席。

原本就抱著必輸心情的唐明超，開票當天晚上還跑去海濱公園打香腸；開票結果唐超當選，大家四處找他，結果唐家大門深鎖，最後有人在海濱園找到他，並通知他高票當選，唐還以為是別人開他玩笑。

唐明超在台東縣大小選舉都選過，保證金也是次次「繳庫充公」。國大代表選舉一役，他不但取回6萬元保證金，依法獲得每票30元的公職人員候選人競選經費補貼計44萬8320元，還倒賺30幾萬元。

台灣三「景」屢敗屢戰 年輕選到老

除了唐明超，台灣地方選舉史不得不提「台灣三景」，分別為高雄市林景元、台北市方景鈞及屏東縣李景雯（2015年2月以87歲高齡辭世）。

3人都從年輕選到老，地方大小選戰幾乎無役不與，因屢敗屢戰引人關注，且3人姓名都有景字，被喻台灣選舉史上的台灣三「景」。

高雄市民林景元參選經歷長達56年，3年前他還以91歲高齡參選立委。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

高雄林景元 91歲還在選

高雄市林景元是台灣三「景」中年紀最長的，參選達30次，選過高縣議員、高市議員、立委、省議員、國大代表、鳳山市長、高雄縣長和高雄市長；除總統選舉，高雄有的大小選舉，他無役不與。

林景元年輕經商致富，35歲開始參選，56年參選經歷中當選過3屆縣議員，但民國62年當選就職才10天，就因競選時公開批評政府不民主，被法院以「詆毀政府」為由宣判當選無效；2015年，他以91歲高齡登記參選立委，創下他人生中第30次參選紀錄。

台北市建中退休教師方景鈞參選40年，3年前還以85歲高齡在台北市參選立委。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台北方景鈞 腳踏車是競選車

台北市民方景鈞是建國中學退休物理老師，3年前以85歲高齡參選立委落敗；他從45歲開始參選，選了40年，從黑髮選到白頭，曾參選過1屆市議員、9屆立委，屢敗屢戰：每次參選，他騎著一輛腳踏車，四處宣傳他的政見，是他最讓選民印象深刻的。

為何一直參選？他說：「為了爭一口氣」，因民國62年國民黨曾告訴他若有意參選，會優先提名他，但隔兩年他要參選時，卻被開除黨籍，但他說，每選一次，都看到需要改革的東西太多了，希望能為民服務。

在屏東有「政治老頑童」稱號的李景雯（已故）競選時，常著博士服，並以軍人標準動作向選民「敬禮」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

屏東李景雯 看到選民就「敬禮」

在屏東有「政治老頑童」稱號的李景雯，3年前以87歲高齡辭世。李景雯海軍上校艦長退役，擁有美國密西西比大學企管、教育雙博士學歷，他生前自稱「超博士」為榮。他在屏東參選逾20次，從市民代表、縣議員、省議員、立委、縣長，他都選過，也曾當選過3屆屏東市民代表、1屆屏東縣議員，同屆議員有現任屏東縣長潘孟安、議長周典論。

每次選舉，李景雯的競選口號就是「選舉不花錢，服務不收紅包」，李景雯競選時總以腳踏車代步，看到選民就高喊「敬禮」向選民行禮，讓他成了地方上的傳奇人物。