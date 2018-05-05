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藍營新北展現大團結 周錫瑋表態挺侯友宜

2018-05-05 23:58聯合報 記者祁容玉／新北報導

國民黨新北市長初選參選人侯友宜周錫瑋，初選後昨兩人首次公開同台。周錫瑋表態力挺侯友宜，要外界「不要想挑撥國民黨」， 侯友宜也說，他瞭解周的個性，周不在乎位子，只在乎如何團結贏回人民的心，會和周並肩作戰，拚「新北大贏」。

新北市前副市長侯友宜贏得國民黨新北市長初選後，何時與前台北縣長周錫瑋見面，外界關注。上月廿五日在新北市長朱立倫牽線下侯、周密會，昨再公開上演大團結戲碼，國民黨主席吳敦義到場加持，新北市議會議長蔣根煌率國民黨籍議員到場力挺。

「我民調落敗後第一時間就決定支持侯友宜，打贏新北市長選舉。」周錫瑋說，在台灣當政治人物要感恩且有誠信，他信守承諾不脫黨參選，侯友宜隨即起身感謝周大力相挺，周也主動與侯握手，現場響起如雷掌聲。

國民黨新北市長提名人侯友宜（左起）、新北市長朱立倫、國民黨主席吳敦義與前台北縣長...
國民黨新北市長提名人侯友宜（左起）、新北市長朱立倫、國民黨主席吳敦義與前台北縣長周錫瑋等人，昨天高呼團結。 記者林澔一／攝影
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周錫瑋說，他與朱市長決定昨一定要請吳主席來，要外界「不要想挑撥國民黨」，國民黨不只兩個太陽，而是有很多太陽，但都會服從黨主席領導，關鍵時刻團結一致。初選後吳主席要他全台灣盡量去輔選，他未來會為台灣思考發展的政策，與朱、吳交換意見後，分享給各縣市參選人。

「沒有周縣長、不會有我侯友宜！」侯友宜感謝周為新北市奠下基礎，初選過程中給他很多指教，初選後第一時間展現大團結風度。侯友宜強調，他和周錫瑋在乎的都是如何贏回人民信心。

吳敦義感謝周錫瑋展現最佳風度，為國民黨初選建立標竿，他也表示，昨天國民黨新北重量級人士齊聚，代表跨出新北市助選團隊組成的第一步，未來將同心協力幫助侯友宜光榮當選、並衝高議員席次。

朱立倫也說，初選揭曉第一時間，他傳訊給周，周馬上回覆「我們一定團結」，氣度讓人佩服，初選結束就是團結的開始。

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