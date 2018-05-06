北市若出現「三國之戰」 綠將面對兩敵人

2018-05-06 00:16 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／台北報導



年底台北市長選舉，民進黨自提人選聲浪高漲，選對會將徵詢有意參選者。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨一旦確定自提人選，年底台北市長將形成三國鼎立局面，面對國民黨和台北市長柯文哲，誰才是民進黨的主要敵人？黨內人士表示，若以民進黨整體戰略布局來講，台北市長選舉不可能自外於其他縣市，國民黨始終都是民進黨的主要敵人。

四年前，民進黨排除萬難說服黨內反柯聲音，以二階段初選機制，確立與柯文哲的合作關係，開啟民進黨與非黨員在直轄市長選舉的先例；四年後，當年最支持柯文哲的深綠及獨派，如今卻成為反柯急先鋒，曾考慮禮讓，將選戰主軸放在新北市的黨內高層，為求黨內團結，不得不考慮與柯文哲分道揚鑣，民進黨將面對兩位敵人，一個是長期以來的對手國民黨，另一個是過去的盟友柯文哲。

柯文哲光環或有褪色，但亮度及影響力仍在，圍繞在柯文哲身邊的柯粉，更是一股不容小覷的力量，他們擅長網路作戰，過去常讓民進黨很抓狂，一旦民進黨自提人選，柯粉勢必火力全開。民進黨人士不諱言，過去考慮禮讓，就是擔心柯粉全面性的攻擊，戰場不只在首都，還將擴及到其他縣市。

有不少民進黨人士都認為，民進黨一旦決定要自行提名，就是要選贏，也必須有腹背受敵的心理準備，既要打國民黨，也要向柯文哲開火。

有操盤經驗的黨內人士說，在野黨打現任者是選舉的慣性，但民進黨在其他縣市的對手是國民黨，因此，在台北市也不能例外。不過，黨內也有人認為，打柯才能集中綠營選票，才有可能跟藍營一搏，但也有人建議是，先打柯，若藍營上升，可能就要調整策略，更有人說，國民黨和民進黨都存在棄保問題，民進黨須防被綠營選民棄保，回頭去投柯文哲的可能。