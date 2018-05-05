就算綠自提人選… 藍：選戰只鎖定柯文哲

2018-05-05 23:52 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ／台北報導



年底台北市長選舉，國民黨一開始就鎖定柯文哲為唯一的目標。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台北市長選戰有可能出現柯文哲、國民黨、民進黨「三國之戰」，國民黨昨天強調，不管是「三國」還是「春秋戰國」，國民黨年底台北市長選舉只鎖定柯文哲，目標只有一個，就是光復台北城。周三中常會通過提名丁守中後，黨部輔選機器將結合丁守中競選團隊，和市議員參選人「三路會師」，並且聯合新北市長提名人侯友宜「雙城連線」，全力朝年底台北市長勝選的目標前進。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹指出，國民黨一開始就鎖定柯文哲為唯一的目標，柯文哲比民進黨的任何候選人都強，所以不管最終有多少人出來選，國民黨的目標都是柯文哲一個人，不因民進黨提人選與否，就要有不一樣的策略。

丁守中將展開一系列拜會泛藍相關人士的請益行程，周二親自拜會國民黨主席吳敦義，並與台北市黨部針對選戰布局及策略進行溝通。

藍營人士指出，柯文哲有執政的強大優勢及龐大的網軍，但在市政、民生議題上的施政表現並未得到多數台北市民的認同，加上領導和人格特質上的爭議，和柯文哲對戰，丁守中正是「對照組」，因此丁守中將依既定步調和選戰策略，強化自己的優勢並主打柯文哲市政不佳的弱項，逐步為選戰加溫。

藍營人士表示，在年輕選票的經營上，丁守中初選團隊就是以年輕人為主，年輕立委蔣萬安等都已陸續投入基層輔選行列，而丁守中的「市政顧問團」廣納行政院前院長張善政、前衛生署長楊志良等，未來將有更多重量級人士加入。