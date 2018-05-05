憂心藍綠夾殺？柯文哲這麼說…

2018-05-05 23:45 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ／台北報導



外傳民進黨不再禮讓，台北市長柯文哲昨天參加活動時，神情若有所思。 記者杜建重／攝影 分享 facebook

年底台北市長選舉傳出民進黨不再禮讓現任台北市長柯文哲，外界好奇柯是否擔心在藍綠夾殺下很難連任，柯文哲昨天說「算了，每天把自己該做的事情做好就好」，而面對綠營猶疑不決的態度，柯更說他不受影響，笑答「這是亞斯伯格症的天賦，還不錯。」

柯文哲昨天上午出席社大廿周年嘉年華活動後，被問及未來選舉若三強鼎立，僅說，「每天生活都很辛苦，該怎麼做就怎麼做」。

柯曾說綠營是盟友，昨說盟友很多種，不要幻想人家會百分之百支持你，從盟友到絕對的敵人，中間還有一個光譜，所以會盡量爭取善意。至於曾稱自己是墨綠，柯昨天說，後來發現比藍綠更重要是黑白，比統獨更重要的是是非。

被問及日前和民進黨秘書長洪耀福會面時的情況，柯說當時只交換一下意見，民進黨有他們的考量，所以他說「我都尊重你們」；至於雙方有沒有談什麼交換條件？柯說，都還沒開始談，交換什麼條件。

外傳民進黨決定不禮讓柯原因之一，是過去兩周柯未彌補和民進黨的關係，在「拔管」事件上還說是「白癡政策」，導致合作破局。柯直言他也知道談合作期間應該要怎樣，但有時候「怎麼做是比較對的，該講的還是要講」。

柯強調，人在第一次所講的話，往往最接近事實，像管案，「他上去有爭議，不上去併發症更多，不是這樣嗎？」