賣屏東洋蔥 蘇貞昌笑稱：行銷自己

2018-05-06 00:19 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ／新北報導



屏東落山風洋蔥前進新北記者會昨在淡水舉辦，民進黨新北市長參選人蘇貞昌曾任屏東縣長，蘇化身「叫賣哥」賣起屏東蔬果，還說屏東好東西跟好朋友分享。記者王敏旭／攝影 分享 facebook

屏東縣洋蔥因今年氣候穩定產量大增滯銷，屏東縣長潘孟安昨帶著洋蔥到新北淡水促銷，找來前屏東縣長、前台北縣長身分的「叫賣哥」蘇貞昌開直播行銷，衝衝衝銷售功力一流，連網友都頻頻詢問：哪裡可以訂購？

屏東縣府昨在新北淡水舉辦「屏東落山風洋蔥前進新北」記者會」，縣長潘孟安說，今年氣候好，增加200公頃的收成面積，卻又碰到中部地區洋蔥豐收，因此希望採分流促銷方式穩定價格，請來最夯的「叫賣哥」老縣長蘇貞昌友情贊助，希望一場又一場的行銷加溫買氣，讓國內通路、國外外銷布局更加順暢。

熟悉屏東農產品的蘇貞昌大生叫賣說，屏東太陽大、水質好、土壤佳，稻米一年可收成3次，洋蔥一年只有1次，但好東西高貴不貴，「15公斤200塊而已，比計程車還便宜」，好吃不會壞，吃了身體健康。

不僅是洋蔥，現場還有芒果、鳳梨。蘇貞昌叫賣說，屏東芒果又香又大，賣到日本一顆都要2千元上下，放在家裡一個晚上，早上起來都是芒果香，就跟他一樣「放越久越香」，而鳳梨也好吃又不會「割破嘴」。

現場除了農產品外，還有許多代表蘇貞昌「電火球」的實體「燈泡」與圖示，蘇貞昌說，自己現在還能參選，就是因為洋蔥才夠力，也頻開玩笑說趁著賣洋蔥來「置入性行銷」自己。

潘孟安指出，恆春半島的洋蔥是全國獨一無二的落山風吹拂成長，品質好、口感佳又是友善栽培，農藥劑量絕對是安全。