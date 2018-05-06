親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
前瞻釋憲遭駁回
九合一選戰焦點
能源問題面面觀
扁出席餐會動向
政治
軍事
綜合
合康雲極

賣屏東洋蔥 蘇貞昌笑稱：行銷自己

2018-05-06 00:19聯合報 記者王敏旭／新北報導

屏東落山風洋蔥前進新北記者會昨在淡水舉辦，民進黨新北市長參選人蘇貞昌曾任屏東縣長...
屏東落山風洋蔥前進新北記者會昨在淡水舉辦，民進黨新北市長參選人蘇貞昌曾任屏東縣長，蘇化身「叫賣哥」賣起屏東蔬果，還說屏東好東西跟好朋友分享。記者王敏旭／攝影
分享

屏東縣洋蔥因今年氣候穩定產量大增滯銷，屏東縣長潘孟安昨帶著洋蔥到新北淡水促銷，找來前屏東縣長、前台北縣長身分的「叫賣哥」蘇貞昌開直播行銷，衝衝衝銷售功力一流，連網友都頻頻詢問：哪裡可以訂購？

屏東縣府昨在新北淡水舉辦「屏東落山風洋蔥前進新北」記者會」，縣長潘孟安說，今年氣候好，增加200公頃的收成面積，卻又碰到中部地區洋蔥豐收，因此希望採分流促銷方式穩定價格，請來最夯的「叫賣哥」老縣長蘇貞昌友情贊助，希望一場又一場的行銷加溫買氣，讓國內通路、國外外銷布局更加順暢。

熟悉屏東農產品的蘇貞昌大生叫賣說，屏東太陽大、水質好、土壤佳，稻米一年可收成3次，洋蔥一年只有1次，但好東西高貴不貴，「15公斤200塊而已，比計程車還便宜」，好吃不會壞，吃了身體健康。

不僅是洋蔥，現場還有芒果、鳳梨。蘇貞昌叫賣說，屏東芒果又香又大，賣到日本一顆都要2千元上下，放在家裡一個晚上，早上起來都是芒果香，就跟他一樣「放越久越香」，而鳳梨也好吃又不會「割破嘴」。

現場除了農產品外，還有許多代表蘇貞昌「電火球」的實體「燈泡」與圖示，蘇貞昌說，自己現在還能參選，就是因為洋蔥才夠力，也頻開玩笑說趁著賣洋蔥來「置入性行銷」自己。

潘孟安指出，恆春半島的洋蔥是全國獨一無二的落山風吹拂成長，品質好、口感佳又是友善栽培，農藥劑量絕對是安全。

洋蔥蘇貞昌潘孟安
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

台北市長選戰 柯營：綠若推人 就是讓丁守中當選

2018-05-05 23:40

就算綠自提人選… 藍：選戰只鎖定柯文哲

2018-05-05 23:52

藍營新北展現大團結 周錫瑋表態挺侯友宜

2018-05-05 23:58

北市若出現「三國之戰」 綠將面對兩敵人

2018-05-06 00:16

周錫瑋輔選 侯周同聲：位子不重要

2018-05-06 00:15

國民黨籌組「中央助選團」 將邀歷任黨魁輔選

2018-05-06 00:12

蘇貞昌酸國民黨：背後不團結

2018-05-06 00:04

國民黨高市長人選 520前後確定

2018-05-05 23:51

憂心藍綠夾殺？柯文哲這麼說…

2018-05-05 23:45

藍營新北喊團結 侯友宜要拼大贏

2018-05-05 17:05

蘇貞昌酸國民黨背後不團結 侯友宜：做出成績就是團結

2018-05-05 15:53

影／傳民進黨不再禮讓 柯P兩場行程都不開心

2018-05-05 15:30

藍高市長初選參選人提經濟政見 520前後確定提名

2018-05-05 14:54

周錫瑋掛什麼職務？侯友宜：他以行動直接幫我

2018-05-05 14:19

國民黨新北大團結？蘇貞昌譏：背後都不團結

2018-05-05 13:22

影／藍營新北大團結 蘇貞昌酸喊團結的背後都不團結

2018-05-05 13:04

北市長選戰 柯陣營坦言：綠若自提 丁守中贏

2018-05-05 12:59

柯：是非黑白 比藍綠更重要

2018-05-05 12:40

許智傑：若合作 投票率反而會降低

2018-05-05 12:39

冷眼集／綠拚一口氣還是拚勝選

2018-05-05 12:39

影／吳朱周合體挺侯 營造大團結氣勢

2018-05-05 12:31

評拔管「白癡決定」惹怒民進黨？柯P：該講還是要講

2018-05-05 11:51

民進黨確定自提北市長人選？各派系看法不同

2018-05-05 11:42

周錫瑋：國民黨不只2個太陽 但都會一起努力

2018-05-05 11:39

周錫瑋公開挺侯友宜 吳敦義：我的好友展現最佳風度

2018-05-05 11:28

吳、朱、周首度同台力挺侯友宜 吳敦義：助選團隊成立

2018-05-05 11:28

出席助學金頒奬典禮 蘇貞昌：讀書讓我從屏東到台北

2018-05-05 11:27

傳北市民進黨不再禮讓 柯P回應了

2018-05-05 11:24

賴清德市長漲房屋稅 高思博批公然違法

2018-05-05 11:23

已成怨偶卻高唱分手好難 民進黨的「柯文哲難題」

2018-05-05 08:00

民主聖地公投最嚴 高思博批台南市政府傲慢

2018-05-03 17:10

陸配參選縣議員 嶄露溫柔力量

2018-05-03 16:36

拿小英低滿意度當重生本錢 藍營算盤未必打得響

2018-05-02 16:53

「厭世代」不厭世 想創政治新典範

2018-05-02 16:36

林義豐「老鮮肉」力搏「綠西瓜」

2018-05-02 16:34

【整理包】名單漸明朗 看2018縣市長選舉有誰參選

2018-05-02 10:44

搶當國民黨「屠龍刀」 盧秀燕、江啟臣誰能收復台中？

2017-11-18 09:00
看更多

熱門文章

2020紅害減半？孫大千：賴清德真是話唬爛高手

2018-05-05 09:27

新北市教團：拒絕承認教育界之恥吳茂昆為教育部長

2018-05-05 17:45

傳北市民進黨不再禮讓 柯P回應了

2018-05-05 11:24

課審委員質疑：吳茂昆真的在乎國教？

2018-05-05 12:19

北市長選戰 柯陣營坦言：綠若自提 丁守中贏

2018-05-05 12:59

影／離岸風機高50層樓 蔡英文讚嘆「難想像」

2018-05-05 19:54

藍轟蔡政府：看到管中閔格殺勿論 見陳水扁避重就輕

2018-05-05 09:03

已成怨偶卻高唱分手好難 民進黨的「柯文哲難題」

2018-05-05 08:00

影／傳民進黨不再禮讓 柯P兩場行程都不開心

2018-05-05 15:30

評拔管「白癡決定」惹怒民進黨？柯P：該講還是要講

2018-05-05 11:51

璩闖餐會敬酒 扁：統獨立場迥異，誰也改變不了誰

2018-05-05 08:51

周錫瑋公開挺侯友宜 吳敦義：我的好友展現最佳風度

2018-05-05 11:28

連勝文：讓政治流氓失去「權」與「利」 才真是當頭棒喝

2018-05-05 22:44

星戰角色占領總統府 陸網友：佔領台灣總統府這麼容易

2018-05-05 11:30

影／單槍挑戰世界儀隊錦標賽 看到袍澤打氣他大哭

2018-05-05 11:31

【重磅快評】司法院許院長 可對得起當年的許大法官？

2018-05-05 13:41

阿扁又違規？柯P：他永遠都會是問題 蔡去處理會扣分

2018-05-05 11:53

台灣勞工平均薪資近5萬？徐國勇：國際標準算出來的

2018-05-05 11:45

深澳電廠爭議 蘇貞昌讚民進黨政府「有責任、有遠見」

2018-05-05 13:35

民進黨確定自提北市長人選？各派系看法不同

2018-05-05 11:42

民眾爆料共機飛越馬祖？國防部：是民航機

2018-05-05 22:43

「我們一定要成功！」離岸風電蔡英文彰化誓師

2018-05-05 12:44

周錫瑋掛什麼職務？侯友宜：他以行動直接幫我

2018-05-05 14:19

打擦邊球因應中監的「不」 以後？扁：問勇三與小黑

2018-05-05 09:25

蔡英文發豪語「2025年前創造出兩萬個優質的工作機會」

2018-05-05 18:40

藍高市長初選參選人提經濟政見 520前後確定提名

2018-05-05 14:54

影／吳朱周合體挺侯 營造大團結氣勢

2018-05-05 12:31

國民黨新北大團結？蘇貞昌譏：背後都不團結

2018-05-05 13:22

吳、朱、周首度同台力挺侯友宜 吳敦義：助選團隊成立

2018-05-05 11:28

平均薪資近5萬？朱立倫：執政者千萬不要偏聽數據

2018-05-05 13:55

影／藍營新北大團結 蘇貞昌酸喊團結的背後都不團結

2018-05-05 13:04

深澳電廠議題黨內鬧分歧 蔡英文「再溝通」

2018-05-05 22:36

藍營新北喊團結 侯友宜要拼大贏

2018-05-05 17:05

蘇貞昌酸國民黨背後不團結 侯友宜：做出成績就是團結

2018-05-05 15:53

蔡邑敏家人盼改善深夜出勤 賴：盼重金禮聘醫護駐離島

2018-05-05 16:19

蔡英文遠眺風機 驚呼「難想像有50層樓高」

2018-05-05 22:36

賴清德市長漲房屋稅 高思博批公然違法

2018-05-05 11:23

蔡英文前進竹南 視察離岸風能成效

2018-05-05 18:24

今年五四運動不同？朱立倫：政府與政治的手別介入

2018-05-05 14:18

冷眼集／綠拚一口氣還是拚勝選

2018-05-05 12:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top