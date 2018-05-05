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藍營營造大團結 蘇貞昌：選會做事的人才重要

2018-05-05 20:37中央社 新北5日電

民進黨新北市長參選人蘇貞昌。 聯合報系資料照片／記者陳正興攝影
民進黨新北市長參選人蘇貞昌。 聯合報系資料照片／記者陳正興攝影
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對手侯友宜今天塑造天王同台大團結氣氛。民進黨新北市長參選人蘇貞昌回應指出，誰能為新北做事，要選出怎樣會做事的人為市民服務，這才是選舉最重要的意義、

中國國民黨新北市長參選人侯友宜今天在黨主席吳敦義帶領下，與新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋同台，塑造大團結氣氛。面對選情是否有影響？蘇貞昌說，他們團結是應該的，但是每一次注意觀察，「在大叫團結的時候常常後面都有不團結的因素，才需要這樣努力。」

蘇貞昌說，最重要的是誰能為新北做事，新北市民要新北未來怎麼發展，要選怎麼樣會做事的人出來為市民服務，這才是選舉最重要的意義。

蘇貞昌今天與屏東縣長潘孟安一起在新北淡水促銷洋蔥，他受訪時說，屏東因為太陽大、水質好、土壤好，大自然培育的洋蔥一年收成一次，物以稀為貴。尤其洋蔥放半年也不會壞，好吃有益健康，他到現在還能競選新北市長，也是因多吃洋蔥的關係。

曾任屏東縣長的蘇貞昌回憶，當年從屏東帶農民來台北叫賣，因屏東縣府有出錢、屏東農會有補助，不計成本才能賣這麼便宜。他今天幫忙促銷是在交朋友，加上有潘孟安推薦屏東好物掛保證，好東西要與好朋友分享。

蘇貞昌說，屏東縣長任內推銷農產品，在台北縣長任內興建漁人碼頭，「從台灣尾拚到台灣頭，就是要讓台灣出頭」。

潘孟安受訪表示，洋蔥每年為恆春半島穩住經濟發展，非常重要，恆春半島的洋蔥是落山風吹拂成長的，不但品質好口感佳，且友善栽培，農藥劑量絕對合乎安全標準。今年氣候比較好，洋蔥價格穩定，種植面積增加200多公頃，也遇到中部洋蔥收成的衝擊，因此希望分流促銷穩定價格。

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