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藍委評北市長會禮讓柯文哲 綠委：不勞費心

2018-05-05 17:09中央社 台北5日電

台北市長選舉，民進黨陷入「讓柯」還是自提人選的難題，多位台北市國民黨立委預測為讓總統蔡英文順利連任，最終會「讓柯」。綠委吳思瑤說，民進黨家務事不勞費心。

當國民黨確定由前立委丁守中代表角逐台北市長寶座時，外界關注執政的民進黨在台北市長選戰中，要自提人選還是禮讓現任台北市長柯文哲，多位台北市國民黨區域立委評估最終將禮讓柯文哲。

國民黨立委費鴻泰向中央社記者表示，蔡總統的布局，就是要排除任何障礙，順利完成2020年的連任，所以判斷民進黨將禮讓柯文哲，不會自提人選。

國民黨立委賴士葆也說，民進黨會再次禮讓柯文哲，目的就是要柯文哲不要在2020年時，亂了蔡總統的連任之路。

國民黨立委蔣萬安分析，民進黨在台北市的最高戰略是不讓國民黨勝選，所以自提人選將使綠營分裂；民進黨2018年的選戰布局也有考量2020年如何讓蔡總統順利連任，若此時與柯文哲反目，將讓蔡總統在2020年的連任之路，可能面對柯文哲的挑戰。

蔣萬安說，民進黨讓柯文哲連任，對民進黨而言也只是維持平盤，並不是輸。若民進黨在北市自提人選，勢必要投入相當的選戰資源，將會排擠原本投入在其他縣市的人力、物力，若因此輸了幾個執政縣市，氣勢將大受影響，這對2020年的總統大選，也將產生負面的影響。

不過，從台北市議員一路戰到立法院的國民黨立委李彥秀認為，依照政黨政治的精神，民進黨自提人選才是合理的決定。

李彥秀說，柯文哲跟民進黨不但是漸行漸遠，根本已分道揚鑣，如果還能夠合作，是侮辱支持者的智慧。民進黨跟柯文哲不要惺惺作態，分手最麻煩就是藕斷絲連，太多的算計跟拉扯，只是更難看而已。

台北市長人選，民進黨選舉對策委員會預計兩週內決定方案，民進黨在北市兩席立委之一的吳思瑤表示，民進黨中央應盡快決定，她會完全尊重並全力輔選，而大家也需要提供意見，協助選舉對策委員會做最終的判斷與最佳策略的訂定。

對於北市多數藍委評估民進黨為了蔡總統的連任之路最終會禮讓柯文哲，身兼民進黨發言人的吳思瑤表示，這是民進黨的家務事不勞國民黨費心，民進黨會按照既定的步調進行相關作業，不隨之起舞。

民進黨台北市議員梁文傑表示，中央黨部持續都有做民調，但中央黨部給的訊息不明確，最近他聽聞最新民調，丁守中與柯文哲一對一PK，選情約五五波，「假設選情五五波，民進黨推人，柯文哲一定掉」；他也說，已表態參選台北市長的立委姚文智主張，三強鼎立有勝出機會，前台北市長陳水扁就是個明顯的例子，這樣的說法，也有道理。

民進黨柯文哲國民黨
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