藍營新北喊團結 侯友宜要拼大贏

2018-05-05 17:05 中央社 新北5日電



國民黨新北市長提名人侯友宜（左起）、新北市長朱立倫、國民黨主席吳敦義與前台北縣長周錫瑋，上午高呼團結，周錫瑋致詞時特別越過吳、朱兩人與侯友宜握手。 聯合報系資料照片／記者林澔一攝影 分享 facebook 國民黨營造新北市長選舉大團結，今天由黨主席吳敦義與參選人侯友宜、前台北縣長周錫瑋、市長朱立倫一起高喊凍蒜，營造團結氣勢；侯友宜更喊出目標，不僅要贏，要「拚大贏」。

吳敦義、朱立倫、侯友宜上午一起拜訪周錫瑋，新北市議會議長蔣根煌與多位黨提名市議員參選人、地方意見領袖也到場，營造市長選舉初選過後，「四大巨頭」公開露臉的大團結氣氛。

吳、朱兩人致詞時都肯定初選落敗的周錫瑋氣度。吳敦義說，市長初選經公開透明方式推出參選人，說明不是黨內一人專政。他也以侯友宜的姓氏，取台語諧音「好好好」喊出口號。

侯友宜致詞感謝周錫瑋與朱立倫的施政，他說，「沒有周錫瑋就沒有侯友宜」，並多次鞠躬感謝，在周錫瑋致詞時也主動上前握手致意，吳敦義與朱立倫一起加入，4人一起高喊凍蒜，營造團結勝選氣勢。

除了感謝周錫瑋在黨內初選過程提供的寶貴意見，未來一定會並肩作戰，要讓新北市政成果成為打贏選戰的最強後盾。侯友宜說，選戰支持者最大咖是市民，「新北市不能輸，要贏，我們有個目標，要『拚大贏』。」

朱立倫說，民調揭曉後第一時間就接獲周錫瑋的通訊軟體LINE，周錫瑋告知朱立倫一定全力挺侯友宜。朱也強調市政的延續性，在周錫瑋打下的台北縣政基礎上，一棒接一棒下去，現在，要把強棒交給侯友宜。

對於周錫瑋在競選扮演的角色，朱立倫也主動說明，經多次與周見面，也透過LINE溝通，兩人遵照黨主席指示，會到外縣市輔選，因此，實際的運籌帷幄更重於競選總部的頭銜名稱，「位置不重要，一定會以實際行動輔選。」

周錫瑋壓軸致詞時先妙語如珠「回擊」吳敦義不可以稱他為「老縣長」，因為朱立倫「很快也要變成前市長了。」也說明自己與朱立倫總是在最重要時刻展現大團結。

周錫瑋表示，新北市長選戰是受全國矚目的「重中之重」，民進黨中央會鋪天蓋地投入行政資源，國民黨唯有靠團結贏得民眾的信心與信任才能勝選，並為贏得下次總統大選奠定基礎。