影／傳民進黨不再禮讓 柯P兩場行程都不開心

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2018-05-05 15:30聯合報 記者李詠平╱即時報導

民進黨為了台北市要不要自推人選，選對會至今仍無結論，目前也還在徵詢階段，選對會將在兩周內提出方案。不過傳出綠營高層分析民調後，認為自推人選，至少能避免內部分裂。5號柯文哲受訪時似乎不願回答，還問記者「沒有別的問題可以問嗎？」被問到會不會是因為多次批評民進黨執政，柯文哲表示該講的還是要講。

傳綠營高層分析民調後，認為自推人選角逐台北市長，至少能避免內部分裂。5號柯文哲受...
傳綠營高層分析民調後，認為自推人選角逐台北市長，至少能避免內部分裂。5號柯文哲受訪時似乎不願回答，還問記者「沒有別的問題可以問嗎？」記者王彥鈞／攝影
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民進黨立委姚文智今受訪表示，相信選對會在討論時會做最後的決定，他就是一路做好改造...
民進黨立委姚文智今受訪表示，相信選對會在討論時會做最後的決定，他就是一路做好改造台北、對市民的承諾。記者王彥鈞／攝影
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民進黨柯文哲民調
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