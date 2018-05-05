親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
九合一選戰焦點
能源問題面面觀
前瞻釋憲遭駁回
扁出席餐會動向
吳茂昆爭議延燒
民視斷訊爆爭議
政治
軍事
綜合
合康雲極

姊妹情斷小甜甜痛哭 怨韋汝根本不知她氣什麼

反管生自勒頸倒地？ 唐德明：踐踏台大「敦品勵學」校訓

藍高市長初選參選人提經濟政見 520前後確定提名

2018-05-05 14:54聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

國民黨高雄市長初選第二場政見會今天進行，參選人立委陳宜民提出每月5000元「孕婦營養健檢津貼」、蓋兒童博物館、發手機或平板給國小三年級學生、行銷高市觀光景點、推動科學園區等政見；韓國瑜要爭取在高雄說迪斯尼樂園、為農產品推動「南南合作」、要將愛河及沿岸打造為吸引全世界人士度蜜月的觀光景點。

國民黨中央黨部為高雄市長初選規畫了兩場政見說明會，今天是第二場，在國民黨鳳山青年未來館進行，到場致詞的國民黨中央黨部組發會副主委林清強表示，這場政見會之後，中央黨部會在5月20日前後確定提名人選。

參選的陳宜民和韓國瑜對如何活絡高雄經濟提出許多具體的政見，陳宜民透過拜訪各界人士、基層，了解目前高雄面臨的經濟難題，韓國瑜到高雄9個月也勤走基層探訪民情，兩人各提出許多挽救高雄的對策。

陳宜民說，為鼓勵生育，他的們團隊正在研擬所得稅法，增列「孕婦照護特別扣除額」，讓領有媽媽健康手冊或相關證明者，每人每年扣除額20萬元；如果他能當選市長，將增列「孕婦營養健檢津貼」，每個月每口孕婦補助5000元，讓她們安心生下健康的高雄寶寶。

教育方面，陳宜民提出建兒童博物館的構想，讓小朋友可以在館內透過遊戲的方式學到各種科學新知，補充課堂學習的不足，困苦人家的小孩也不用花錢請家教即能夠得到重要的資訊。

他認為與其禁止小學生上課使用手機、平板，不如教他們如何使用手機或平板蒐集資訊，消除資訊落差，也讓手機或平板會成為教學工具；因此，他會由市府發手機給小學生，並鼓勵青年新創企業設計教學APP，讓小朋友從手機或平板中學到資訊知識。

對於產業，陳宜民提出將內惟生態園區改造成生態智慧健康園區的想法，也要繼續堅持高雄經濟發展與環境的保護，行銷茂林國家風景區、林園鳳鼻頭國定遺址、建立高雄海洋生物研究博物館，並且將愛河、西子灣、壽山等山海美景結合成台灣新觀光廊帶。

他也主張普設社區棒球場、繼續推動企業贊助成立高雄鋼鐵人職棒隊、持續爭取橋頭科學園區。

韓國瑜主張力推高雄觀光產業，一面爭取迪斯尼樂園到高雄設園，也要設法打造旗津為「小香港」、「小新加坡」，用浪漫的愛情包裝愛河，讓愛河成為吸引各國人士度蜜月必到觀光勝地。

韓國瑜提出一個協助農產品找出路的構想：「南南合作」，即台灣南部、東南亞和中國大陸南部尋求合作，市府出面為農民到這兩個地區找農產品出路、找訂單，掌握價格，不要讓中間商人「卡油」，直接把利益給農民，也鼓勵部分地區農民種中草藥對外行銷。

韓國瑜進一步主張在議會的同意下，市府編列50億、向民間募50億的百億「青年創業基金」，讓年輕人願意到高雄創業，最重要的是市府支持青年創業的同時，要取得公司一定比例的股份，日後創造公部門和創業者雙贏的局面。

對於母語教學和強化學生國際競爭力，韓國瑜提出與目前政府直接到學校推母語教學不一樣做法，把母語教學轉回家庭，由家中長輩教小朋友學母語，政府給補助，學校則集中推中文和英語的雙語教學，以後公務員升等也要接受中英文檢測，從語言、國際教育打造高雄年輕人國際競爭力。

國民黨高雄市長初選最後一場政見說明會，參選人陳宜民（左）、韓國瑜提出許多救高雄觀...
國民黨高雄市長初選最後一場政見說明會，參選人陳宜民（左）、韓國瑜提出許多救高雄觀光和產業的政見。記者楊濡嘉／攝影
分享

韓國瑜陳宜民愛河
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

影／傳民進黨不再禮讓 柯P兩場行程都不開心

2018-05-05 15:30

蘇貞昌酸國民黨背後不團結 侯友宜：做出成績就是團結

2018-05-05 15:53

國民黨新北大團結？蘇貞昌譏：背後都不團結

2018-05-05 13:22

周錫瑋掛什麼職務？侯友宜：他以行動直接幫我

2018-05-05 14:19

藍營新北喊團結 侯友宜要拼大贏

2018-05-05 17:05

影／藍營新北大團結 蘇貞昌酸喊團結的背後都不團結

2018-05-05 13:04

北市長選戰 柯陣營坦言：綠若自提 丁守中贏

2018-05-05 12:59

柯：是非黑白 比藍綠更重要

2018-05-05 12:40

許智傑：若合作 投票率反而會降低

2018-05-05 12:39

冷眼集／綠拚一口氣還是拚勝選

2018-05-05 12:39

影／吳朱周合體挺侯 營造大團結氣勢

2018-05-05 12:31

評拔管「白癡決定」惹怒民進黨？柯P：該講還是要講

2018-05-05 11:51

民進黨確定自提北市長人選？各派系看法不同

2018-05-05 11:42

周錫瑋：國民黨不只2個太陽 但都會一起努力

2018-05-05 11:39

周錫瑋公開挺侯友宜 吳敦義：我的好友展現最佳風度

2018-05-05 11:28

吳、朱、周首度同台力挺侯友宜 吳敦義：助選團隊成立

2018-05-05 11:28

出席助學金頒奬典禮 蘇貞昌：讀書讓我從屏東到台北

2018-05-05 11:27

傳北市民進黨不再禮讓 柯P回應了

2018-05-05 11:24

賴清德市長漲房屋稅 高思博批公然違法

2018-05-05 11:23

已成怨偶卻高唱分手好難 民進黨的「柯文哲難題」

2018-05-05 08:00

客家便當返鄉 民進黨「尋味」帶動聲勢

2018-05-05 00:32

觀察站／藍綠夾殺 柯文哲連任之路艱難

2018-05-05 00:23

大逆轉！民進黨北市不再禮讓柯文哲

2018-05-05 00:15

辯松機遷建 呂秀蓮「準備帳篷」酸姚文智

2018-05-04 23:22

北市民進黨是否自提人選？蔡英文：選對會正在處理

2018-05-04 17:54

綠委不支持深澳電廠 蘇貞昌：會嚴格把關

2018-05-04 17:48

蘇貞昌指侯友宜曾說 他是最敬重的長官

2018-05-04 17:20

蘇貞昌批新北8年沒進步? 張其強：老縣長你又來了

2018-05-04 17:12

宜蘭雙陳會變鴻門宴害遲到？幕僚一張google地圖秒打臉

2018-05-04 15:46

松機不遷去搭帳棚？呂秀蓮狠酸姚文智「帳棚已準備好」

2018-05-04 15:45

馬英九丁守中首度同台 丁：受鼓勵有志者事竟成

2018-05-04 11:26

民進黨確定與柯文哲分手？段宜康發文好篤定

2018-05-04 11:19

民主聖地公投最嚴 高思博批台南市政府傲慢

2018-05-03 17:10

陸配參選縣議員 嶄露溫柔力量

2018-05-03 16:36

拿小英低滿意度當重生本錢 藍營算盤未必打得響

2018-05-02 16:53

「厭世代」不厭世 想創政治新典範

2018-05-02 16:36

林義豐「老鮮肉」力搏「綠西瓜」

2018-05-02 16:34

【整理包】名單漸明朗 看2018縣市長選舉有誰參選

2018-05-02 10:44

近8成民進黨議員參選人 主張自推北市長人選

2018-04-27 15:09
看更多

熱門文章

大逆轉！民進黨北市不再禮讓柯文哲

2018-05-05 00:15

釋憲破天荒！大法官剔除立委聲請資格

2018-05-05 00:07

防不勝防！璩美鳳成功闖入募款餐會 向阿扁敬酒

2018-05-04 20:48

聲援台大反拔管遲到20分 馬英九向表揚勞工致歉

2018-05-04 22:25

傳北市民進黨不再禮讓 柯P回應了

2018-05-05 11:24

已成怨偶卻高唱分手好難 民進黨的「柯文哲難題」

2018-05-05 08:00

課審委員質疑：吳茂昆真的在乎國教?

2018-05-05 12:19

評拔管「白癡決定」惹怒民進黨？柯P：該講還是要講

2018-05-05 11:51

不滿吳茂昆荒腔走板 基隆教師工會請求撤換教育部長

2018-05-04 18:46

璩闖餐會敬酒 扁：統獨立場迥異，誰也改變不了誰

2018-05-05 08:51

2020紅害減半？孫大千：賴清德真是話唬爛高手

2018-05-05 09:27

藍轟蔡政府：看到管中閔格殺勿論 見陳水扁避重就輕

2018-05-05 09:03

民視新聞拒授權單一頻道 被台灣寬頻斷訊

2018-05-05 01:33

周錫瑋公開挺侯友宜 吳敦義：我的好友展現最佳風度

2018-05-05 11:28

司法院不受理前瞻釋憲案 蔣萬安說話了

2018-05-04 19:54

深澳、節電二選一？高志鵬：民眾一定選節能 否則下台

2018-05-04 17:27

扁巧妙站上肥皂箱是否違規 中監蒐證了解評估

2018-05-04 21:24

陳水扁出席凱校募款餐會 璩美鳳「敬酒」被趕出場

2018-05-04 20:31

璩美鳳闖扁餐會跟扁打招呼 扁也簡短回應

2018-05-04 20:41

北市長選戰 柯陣營坦言：綠若自提 丁守中贏

2018-05-05 12:59

前瞻釋憲被駁回 高金素梅：大法官欲加之罪

2018-05-05 00:45

觀察站／藍綠夾殺 柯文哲連任之路艱難

2018-05-05 00:23

前瞻釋憲門檻要38票 高金素梅「沒表決」成遭駁關鍵

2018-05-04 20:04

民視新聞斷訊 干郭台銘什麼事？

2018-05-05 00:29

影／傳民進黨不再禮讓 柯P兩場行程都不開心

2018-05-05 15:30

蔡邑敏獲南丁格爾獎 蔡媽媽以女兒為榮

2018-05-04 19:05

「上階不上台」 扁出席餐會 再打違規擦邊球

2018-05-05 00:21

看問題／在野黨釋憲聲請權 將消失？

2018-05-05 00:50

高志鵬反深澳電廠 沒給賴揆說話

2018-05-05 00:39

「五四」請星戰迷到府蹂躪 黃安：挑愛國日來噁心人

2018-05-04 18:07

星戰角色占領總統府 陸網友：佔領台灣總統府這麼容易

2018-05-05 11:30

不蓋深澳電廠 北台灣將缺電？ 賴揆這麼說

2018-05-04 21:01

阿扁又違規？柯P：他永遠都會是問題 蔡去處理會扣分

2018-05-05 11:53

TBC停播民視新聞 NCC：罔顧權益 罰到改善為止

2018-05-05 01:33

台灣勞工平均薪資近5萬？徐國勇：國際標準算出來的

2018-05-05 11:45

民進黨確定自提北市長人選？各派系看法不同

2018-05-05 11:42

影／扁北上出席募款餐會 現場爆英雄式歡呼！

2018-05-04 21:58

台大新五四運動 群眾在校園遊行抗議

2018-05-04 18:04

政府徵收土地卻不開發？大法官：攸關人民收回權

2018-05-04 17:46

深澳電廠爭議 蘇貞昌讚民進黨政府「有責任、有遠見」

2018-05-05 13:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top