北市長選戰 柯陣營坦言：綠若自提 丁守中贏

台北市長柯文哲(左圖)上午參加「社大20樂學習嘉年華暨台北市學習型城市博覽會」，率領12所大學校長在開幕式上擊鼓。記者杜建重╱攝影。國民黨台北市長參選人丁守中(右圖)。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 民進黨是否再禮讓柯文哲參選台北市長，進入最後拔河階段，黨內堅持自提人選的聲浪高漲，但仍有聲音主張應審慎考量，避免讓國民黨漁翁得利。面對民進黨態度轉趨強硬，近柯人士坦言，「發球權確實已不在我們這邊」，但也強調民進黨若推人，就是讓泛綠分裂，讓國民黨參選人丁守中當選。

柯文哲：做好該做的事

對於民進黨放話不禮讓，柯文哲今天出席公開活動時說：「每天聽到的都不一樣」，強調「每天把自己該做的事情做好就好了。」

「發球權已不在我們」

「選情的優勢在我們這邊，但提名的發球權確實已經不在。」近柯人士坦言，目前對於選舉處於被動狀態，但也強調，根據內部的長期民調，柯文哲與國民黨的可能人選，始終保持一段不小的差距，國民黨確定提名丁守中之後，民調確實有拉近，但柯仍領先7至10個百分點，「這樣的民調實況，各黨不會不知道」。

不過，傳出民進黨高層根據最新民調研判後認為，與其說服綠營基層支持禮讓柯文哲，不如順勢自提人選。民進黨立委段宜康昨更在臉書強調，「不必辭不必賭，民進黨，一定會提名台北市長。」

黃承國：將提最強人選

對於相關說法，身兼選對會成員的民進黨台北市黨部主委黃承國今天說，北市提名作業2日正式展開，在此之前，各方都推測民進黨會禮讓柯文哲，「我們因此備受壓力與指責」。他說，基層主張自提人選的聲音非常大，他以主委的身分公開表示，北市沒有禮讓空間，民進黨一定要自提，且提最強的人選，來打贏這場選戰，這樣的態度沒有改變。

黃承國說，選對會下周起將徵詢立委姚文智、前副總統呂秀蓮、前台南縣長蘇煥智三位有意參選者，接下來也會徵詢市議員，將意見彙整到選對會，會盡早決定北市布局。

近柯人士表示，過去一段時間，民進黨對禮讓柯文哲一事雖有反彈，但不能否認仍願與柯合作，但近期確實明顯感受到民進黨態度轉變。