柯：是非黑白 比藍綠更重要

2018-05-05 12:40 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 魏莨伊 ／台北報導



台北市長柯文哲今天說，比藍綠更重要，是黑白，比統獨更重要，是是非。對於民進黨是否禮讓市長選舉，柯文哲表示，他每天聽到的都不一樣，把該做的事情做好就好。 國民黨新北市長提名人侯友宜（左起）、新北市長朱立倫、國民黨主席吳敦義與前台北縣長周錫瑋等人，上午高呼團結，期許從新北出發，打贏年底選戰。 記者林澔一/攝影 分享 facebook

藍：仍要穩紮穩打

【記者周志豪／台北報導】民進黨基層要求自提台北市長參選人，不要禮讓柯文哲，泛綠陣營恐陷入分裂。國民黨北市基層認為丁守中仍要穩紮穩打。

國民黨台北市議員王鴻薇表示，2014年台北市長選舉，在民進黨禮讓柯文哲下，柯文哲與國民黨提名的台北市長候選人連勝文，得票比約57%比41%。民進黨若年底自推人選，人選再不濟，都至少能從柯支持群中拿回二成選票。

台北市長選舉若演變成三足鼎立，王鴻薇說，就基本盤來看，當然對國民黨提名人選有利，但民進黨與柯文哲勢必卯足全勁拚選舉，在彼此差距有限下，丁守中沒有過度樂觀理由。

國民黨台北市議員徐弘庭說，若民進黨台北市長派出人選，對台北市長選情可能有各種不同的變化，對於選情後續影響還要再評估，丁守中應對態度仍應謹慎。

徐弘庭表示，民進黨是當前中央政府的執政黨，如果民進黨現在連年底首都市長選舉，都無法自提人選，如何向支持者宣示捍衛執政價值，執政黨首都市長不派人選，對不起台灣民主政治。