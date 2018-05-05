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冷眼集／綠拚一口氣還是拚勝選

2018-05-05 12:39聯合晚報 本報記者周佑政

台北市長柯文哲上午參加「社大20樂學習嘉年華暨台北市學習型城市博覽會」，坐在前排...
台北市長柯文哲上午參加「社大20樂學習嘉年華暨台北市學習型城市博覽會」，坐在前排的柯文哲用手遮擋太陽。 記者杜建重／攝影
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台北市長選戰，因為柯文哲管不住嘴巴，與兩岸一家親的主張，讓民進黨基層不滿，希望民進黨自提人選的聲量，幾近淹沒禮讓柯文哲。選舉充滿激情，但也需冷靜計算利益得失。在北市基本盤仍是藍大於綠的情況下，若真形成「國、民、柯」的競爭態勢，民進黨要突圍，恐非常吃力。

禮讓柯文哲或自提人選，民進黨有兩派不同意見，一派認為，不讓國民黨重返執政，是最高戰略原則。一派主張，柯文哲經常口無遮攔，批評民進黨執政，加上說不清楚台灣價值，柯的政治理念與民進黨早就形同陌路。

上屆台北市長選舉，大環境非常不利藍營，國民黨支持者不滿馬英九執政，加上國民黨內部不團結，連國民黨的鐵票區大安區，投票率都下滑，最後連勝文敗選，但國民黨依舊獲得近41%選票，在此之前，國民黨動輒囊括超過五成選票。民進黨方面，從歷屆選舉得票率來看，實力約略是四成上下。

柯文哲獲57%選票，遠遠超出民進黨在北市基本盤，如此高得票率，當中部分票源來自國民黨支持者。這次選舉，大環境不利綠營，再加上國民黨目前沒有分裂情況，在現有的藍綠版圖下，泛綠陣營若提出兩名人選，選情自然對國民黨有利。

民進黨即將面對是否自提人選的攤牌時刻，但民進黨仍不斷出現自提人選，就是禮讓國民黨，或自提人選，才能促進綠營團結的不同聲音。民進黨或許是兩手策略，也可能是真的陷入兩難。

不論如何，北市這戰，民進黨要捍衛政黨理念，自推人選一戰，或不讓國民黨有機可乘，與柯文哲妥協。要拚一口氣，或拚勝選，考驗全黨的智慧。

民進黨國民黨柯文哲
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