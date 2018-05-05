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民進黨確定自提北市長人選？各派系看法不同

2018-05-05 11:42聯合報 記者林麒瑋╱即時報導

年底台北市長選舉，目前可說是達到三強鼎立的狀態，國民黨由丁守中出線，民進黨究竟要自提人選，還是禮讓柯文哲，仍有許多聲音。為鞏固基本盤，民進黨基層支持自提人選的火逐漸燃燒，面對「柯式台灣價值」讓許多深綠選民無法接受。但民進黨內對於禮不禮讓這件事仍有歧異，連民進黨團總召柯建銘都認為，柯文哲是民進黨很大的麻煩。

立委吳思瑤日前出席欲參選台北市長的姚文智舉辦的遊行活動，被外界貼上是「柯黑」的標籤，吳思瑤反駁說，去參加遊行不代表就是反柯文哲，遊行的訴求只是捍衛台灣價值、提升國家首都高度，又加上是黨內同志發起的遊行活動，沒理由不支持。

吳思瑤指出，現在這個社會太二分法，那些貼標籤、選邊站的思維，不是讓社會進步的一個方式。面對國民黨對手已經起跑的狀態，黨內開始重新布局，基層可望自提人選，但會不會因此讓國民黨趁虛而入，都需要通盤的分析。

吳思瑤強調，最大的敵人是國民黨並非柯文哲，台北市長的選戰，關乎2020年的總統大選，民進黨若在台北市長選戰中沒辦法勝選，政治風險就應要控管，不論是否要自提人選，民進黨都要面對柯粉和柯黑的攻擊。

立委許智傑說，綠營有呂秀蓮、蘇煥智、姚文智這3人競爭，如果要自提人選，也要有機制可以產出最好的候選人。目前執政黨是民進黨，首都當然也要有執政黨提名的候選人，台北市民進黨基本盤有3成，只要團結努力集中火力拿到剩下的1成，民進黨不見得沒機會。

許智傑表示，柯文哲在年輕族群是有相當的魅力，年輕人對傳統政治的一版一眼非常反感，但首都選情緊繃，民進黨不能打著失敗主義，在北市的基層議員和里長都希望黨內能自提人選，若以合作方式，投票率反而會降低。

立委蘇治芬也支持自提人選，她說，若民進黨沒有勝選的可能，當然不要提人，但她有被姚文智近日的表現感動到，也認為是有機會贏得勝選的可能的人。被視為民進黨新潮流系重量級人物的立委段宜康，昨日也在個人臉書斬釘截鐵的說，「不必辭不必賭，民進黨一定會提名台北市長。」

新潮流系的沈發惠及劉維均則建議黨中央，表示應就自提或禮讓對議員及縣市長選舉影響有一個科學的數據來參考，可能的話也可以請教其他縣市長的意見。

民進黨發言人鄭運鵬表示，選對會已經給出兩週就會有結果的時程，所以2周內，支持者比較不會焦慮，大家也會安靜一點，未來民進黨會提出整套機制和選戰策略。

民進黨主席兼總統蔡英文(左)與台北市長柯文哲(右)，對台灣價值看法不同，引發民進...
民進黨主席兼總統蔡英文(左)與台北市長柯文哲(右)，對台灣價值看法不同，引發民進黨內人士不滿，醞釀不再禮讓柯文哲的做法。圖／聯合報系資料照
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民進黨柯文哲吳思瑤2018台北市選舉
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