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國民黨：從新北出發 把全國贏回來

2018-05-05 11:29聯合報系攝影中心 記者林澔一╱即時報導

國民黨新北市長提名人侯友宜、新北市長朱立倫、國民黨主席吳敦義與前台北縣長周錫瑋等人，上午高呼團結，期許從新北出發，打贏年底選戰。

國民黨新北市長提名人侯友宜（左起）、新北市長朱立倫、國民黨主席吳敦義與前台北縣長...
國民黨新北市長提名人侯友宜（左起）、新北市長朱立倫、國民黨主席吳敦義與前台北縣長周錫瑋等人，上午高呼團結，期許從新北出發，打贏年底選戰。記者林澔一/攝影
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國民黨新北市長提名人侯友宜（左三）等人，上午高呼團結，期許從新北出發，打贏年底選...
國民黨新北市長提名人侯友宜（左三）等人，上午高呼團結，期許從新北出發，打贏年底選戰。記者林澔一/攝影
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國民黨新北市長提名人侯友宜（左起）、新北市長朱立倫、國民黨主席吳敦義與前台北縣長...
國民黨新北市長提名人侯友宜（左起）、新北市長朱立倫、國民黨主席吳敦義與前台北縣長周錫瑋等人，上午高呼團結，期許從新北出發，打贏年底選戰。記者林澔一/攝影
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國民黨侯友宜朱立倫周錫瑋2018新北市選舉
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