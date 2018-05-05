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吳、朱、周首度同台力挺侯友宜 吳敦義：助選團隊成立

2018-05-05 11:28聯合報 記者祁容玉╱即時報導

國民黨新北市長初選過程中激烈競爭的新北市前副市長侯友宜與前北縣長周錫瑋，在初選過後今天終於同台公開露面，國民黨主席吳敦義、新北市長朱立倫也現身加持，新北市議長蔣根煌率國民黨籍議員力挺，展現藍營大團結，吳敦義也宣示，新北市的助選團隊，今天跨出組成第一步。

國民黨主席吳敦義表示，國民黨已正式提名侯友宜參選新北市長，今天則是侯要得到全新北市各界國民黨同志朋友支持，非常重要的日子，他表示，今天要成立新北市的助選團隊，往競選總部組成正式跨出去，他呼籲各界同心協力，幫助國民黨提名的侯友宜光榮當選。

侯友宜在台上多次感謝周錫瑋、吳敦義、朱立倫、蔣根煌。侯友宜說，周錫瑋在初選過程中給他很多意見、市政願景、初選結束後第一時間展現大團結風度，他並說「周縣長個性我瞭解，他不在乎位子，只在乎如何團結贏回人民的信心。」他會跟大家一起走，拚新北市大贏。

周錫瑋則說，在台灣當政治人物，第一要感恩、第二要有誠信，他民調落敗後第一時間就決定支持侯友宜，打贏新北市長選舉，他並說，今年底選舉是國民黨能打敗支持台獨、腐敗退步、專制霸道的民進黨唯一的機會，也承諾未來不只在新北市、在全台灣各縣市都會盡量去輔選。

朱立倫日前曾促成周、侯私下畫面，朱立倫說，媒體會問周錫瑋要不要接侯友宜的主委或哪個職位，議會也問他要不要掛主委，他認為他和周錫瑋都一樣，頂多掛榮譽職，要讓年輕新生代來打選戰，選務部分他和周錫瑋力支持，並分出時間到其他縣市輔選，不只要讓新北贏、各縣市都要大勝。

國民黨新北市長參選人侯友宜（左起）新北市長朱立倫、國民黨主席吳敦義、前北縣長周錫...
國民黨新北市長參選人侯友宜（左起）新北市長朱立倫、國民黨主席吳敦義、前北縣長周錫瑋、新北市議長蔣根煌今首度同台，大團結表態挺侯。記者祁容玉／攝影
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國民黨新北市長參選人侯友宜（左二起）與前北縣長周錫瑋在初選後終於公開同台，周錫瑋...
國民黨新北市長參選人侯友宜（左二起）與前北縣長周錫瑋在初選後終於公開同台，周錫瑋表態支持侯友宜，並承諾輔選，為國民黨打贏新北及各縣市選戰。記者祁容玉／攝影
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國民黨新北市長參選人侯友宜、新北市長朱立倫、國民黨主席吳敦義、前北縣長周錫瑋、新...
國民黨新北市長參選人侯友宜、新北市長朱立倫、國民黨主席吳敦義、前北縣長周錫瑋、新北市議長蔣根煌今首度同台，展現大團結氣勢。記者祁容玉／攝影
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國民黨侯友宜吳敦義朱立倫周錫瑋
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