傳北市民進黨不再禮讓 柯P回應了

2018-05-05 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



傳出北市選戰民進黨不再禮讓柯文哲，避免內部分裂影響外縣市選情。台北市長柯文哲今上午被問到會不會擔心被藍綠夾殺，很難連任，柯反問，每天生活都很辛苦，該怎麼做就怎麼做，不然你有更好的建議嗎？

柯文哲曾說綠營是盟友，柯今說盟友很多種，不要幻想人家會百分之百支持你，從盟友到絕對的敵人，中間還有一個光譜，所以盡量爭取善意。至於曾稱自己是墨綠，柯今天說，後來發現比藍綠更重要是黑白，比統獨更重要是是非。

柯文哲上午參加社區大學20周年慶祝活動後接受媒體聯訪，對民進黨不禮讓一事，柯說他每天聽到的都不一樣，算了，每天把自己該做的事情做好就好。記者問，不禮讓會對他有影響嗎，柯說他也不曉得。

詢問柯，是和民進黨秘書長洪耀福見面時就知道了嗎，柯說，「沒有啦，當時就是交換一下意見，民進黨有他們的考量，所以我跟洪講說，我都尊重你們」。至於雙方有沒有談什麼交換條件，柯說，都還沒開始談，交換什麼條件。