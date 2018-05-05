賴清德市長漲房屋稅 高思博批公然違法

2018-05-05 11:23 聯合新聞網 台南訊



行政院長賴清德。記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

台南市府為彌補財政空缺，105年大幅調漲房屋稅，市民收到一張有別於全台灣人民、獨一無二的「回溯性調漲房屋稅」稅單，前行政院政務委員高思博以法學專業指控台南市府「公然違法」！他並提出警告，市府首長及相關人員若不自行改正，未來將會面對行政責任追究。

高思博指出，這次房屋稅調漲，不只造成市民荷包大失血的民意反彈，更嚴重背離法理，就法理面而言，台南市不動產評價委員會決議將房屋起造標準單價調高，並回溯自民國90年7月起算，是不合邏輯且公然違法。

高思博說，房屋起造價格在建造當年就已經核定，執政者就算認為當年市府評價過低，也只能將新標準單價準適用於新建造的房屋，對於已建造的房屋不具效力。倘若此例一開，日後台南市可能將房屋稅變成提款機，財政有缺口時，就回溯性調整房屋起造標準單價，就可以輕輕鬆鬆從民眾口袋賺進大把鈔票。

高思博要求市府首長及相關人員及早自行改正，否則未來將會面對行政責任追究，高思博也承諾，若果入主市府，立即召開不動產評價委員會臨時會，首先處理第三年原定81%的凍漲，做到108年降稅，進而研議和處理106年和107年退稅事宜。

房屋稅向來是地方政府重要的財源之一，雖然台南市府大幅拉高調幅而讓市庫充足，卻讓台南鄉親向高思博陳情，今年接到稅單，欲哭無淚，因為漲幅不是65%，加上路段率的調升，是三百趴。原來這次不動產評價委員會除了調漲房屋的標準單價外，還調漲了路段率，卻沒有告訴民眾。

為什麼市府要隱匿路段率的調漲？高思博認為，一方面市府是為了降低巨額漲稅的負面觀感，二是路段率調高涉及區段發展的建設程度，如果攤開所有房屋稅公式內含的計算標準，恐讓市府面臨沒有建設有何依據漲稅的質疑！

高思博指出，影響房屋稅計算的元素有三：包含屋起造的標準單價、折舊率及路段率。意思是，房屋稅在逐年折舊因素下，地方政府只能以提高房屋起造的標準單價與路段率來提高房屋稅。而房屋起造的標準單價及路段率，是由市府成立的不動產評價委員會每三年都可以評定一次，依據「不動產評價委員會組織規程」第四條，必要時得以召開臨時會。顯然，台南房屋稅問題仍有解套可能，只看市府作為與不作為。

高思博說，市政府為了彌補財政空缺，大作減債政績，把腦筋動到「回溯性調漲房屋稅」上，但調整本身卻使用不合法、不正義的手段，使得房屋稅變成用正義包裝的毒藥，硬逼台南市一般受薪階級或小業主吞下。市民苦不堪言，卻總是被市府用「調漲合法」來搪塞。請教賴院長，賴市長的錯誤政ｈｄｂ

高思博分析，市府宣稱台南房屋稅3年平均調漲僅67%，但市民今年收到的房屋稅單繳稅金額卻如此高昂的原因，主要是故房屋稅漲幅其實遠超過67%。

針對高思博的質疑，並且要求台南市府重新改正房屋稅的計算方式，台南民進黨公職人員宣稱，房屋稅調漲已無修正空間。高思博同時感嘆，民進黨市長候選人憚於賴院長的政治影響力，完全不敢站在民意這邊，提出改正措施。若日後當選了，恐怕也只會讓台南市民的痛苦指數繼續攀升。