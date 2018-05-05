觀察站／藍綠夾殺 柯文哲連任之路艱難

2018-05-05 00:23 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中



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年底台北市「首都之戰」，台北市長柯文哲及國民黨初選勝出的丁守中已就戰鬥定位，基層浮動的民進黨在台北市長選舉提名的氛圍高漲。民進黨若提名，依照過去的得票紀錄，一旦造成藍綠各自歸隊，很可能讓柯文哲中箭落馬，而國民黨則有可能獲利。

若民進黨提出人選能形成「三強鼎立」，國民黨在台北市長一役將可謂「大有可為」，而面對藍、綠夾殺的柯文哲則將遭受嚴酷挑戰。

從台北市長直選以來歷次選舉結果分析，選戰出現真正「三強鼎立」態勢的，只有一九九四年民進黨的陳水扁、新黨的趙少康和國民黨的黃大洲。一九九八年和二○○六年，王建煊和宋楚瑜都成了徹底被「棄」的犧牲品。

不過，若是民進黨有十足把握形成「三強鼎立」局面，從二○○二年李應元，以及二○一四年連勝文的得票率，或可一窺最後結局。

二○一四年國民黨的連勝文對上柯文哲，連勝文最後得到百分之四十點八二選票，大輸柯文哲近十七個百分點，被視為最慘烈一次的敗仗，連勝文可以說是藍得票的歷史低點，如今國民黨形同谷底反彈，丁守中雖然四平八穩尚缺爆發力，但他磨劍二十四年，再怎樣也不可能比連勝文得票少。

反觀民進黨，歷來在台北市長戰役，只有在二○○二年李應元對上馬英九時曾低於四成，但最不濟也有近三成六的得票，如今民進黨又手握中央執政權，選將一出，可能就直接站在李應元三成六的起跑線上，柯文哲是否面臨岌岌可危的情勢？

柯文哲能否突圍的關鍵，就是守住上次選舉贏的「三個支柱」，除了堅定挺柯的基本支持者，柯文哲要拉到深藍、淺藍，加上淺綠及中間選民，如此才能守住連任大局，但若國民黨支持者歸隊，民進黨的支持者也棄柯文哲而去，進退維谷的柯P選情難以樂觀 。