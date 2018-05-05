大逆轉！ 民進黨北市不再禮讓柯文哲

2018-05-05 00:15 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／台北報導



民進黨台北市長選舉自提人選已經無懸念，台北市長柯文哲將面臨腹背受敵困境。圖為柯文哲（右）昨出席台北國際觀光博覽會台北館開幕活動時品嘗霜淇淋。 記者徐兆玄／攝影 分享 facebook

民進黨台北市長提名政策大逆轉。據了解，民進黨高層根據最新民調研判後認為，與其大費周章說服綠營基層支持禮讓台北市長柯文哲，不如順勢自提人選，至少可以避免因禮讓可能造成黨內分裂，殃及其他縣市的選票流失。

誰選 不一定是姚文智

據了解，自提人選主要是現階段先止血，至少可止住支持者的浮躁及反彈，期望有效促成黨內團結，誰出來選是下一步的事。選對會下周陸續徵詢黨內有意參選人，現有黨內有意參選者之中，又以民進黨立委姚文智聲勢最高。不過，知情人士表示，自提人選，並不代表就是姚文智。

據了解，過去幾個月來，民進黨高層認為，不管是就北市議員選情、部分選情緊繃的縣市長，及考慮綠營支持者投票率高低，相較於自提人選，禮讓柯文哲對民進黨的衝擊比較小。

分手 過去兩周是關鍵

但「過去兩周是關鍵」，據指出，最近兩周來，柯文哲對於與民進黨關係，始終未見彌補的動作，在拔管事件上，還直言是白癡決定，令柯文哲的民調直直落，與國民黨北市長參選人丁守中不相上下，甚至有些民調還低於丁守中。其次，在「機蛋」大遊行後，民進黨選民對於台北市長選舉自提人選的支持度，不斷攀升，上升的幅度，有可能彌補先前認為自提人選可能有的衝擊及傷害，令民進黨高層不得不重新思考。

相關人士指出，以目前態勢，要說服選民支持禮讓，可能要花很大功夫，還不見得成功，但卻可能造成綠營分裂，降低綠營支持者的投票意願，不利於其他縣市的投票率，嚴重衝擊年底的選情。與其如此，不如自提人選，反而促成綠營內部團結，激起綠營支持者的信心，有助於對抗不禮讓柯文哲可能遭到柯粉的攻擊力道。