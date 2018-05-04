辯松機遷建 呂秀蓮「準備帳篷」酸姚文智

2018-05-04 23:22 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ／台北報導



跨黨派電視辯論會民進黨姚文智(左)、呂秀蓮(中)，及社民黨召集人范雲參加。 圖／立委姚文智辦公室提供 分享 facebook

台北市長選戰升溫，跨黨派電視辯論會昨在民視新聞台舉行，民進黨籍擬參選人姚文智、呂秀蓮和社民黨召集人范雲3人參加。范雲昨正式宣布參選台北市長，目前至少有9人宣布參選市長，群起挑戰柯文哲。

民進黨是否自推人選備受矚目，姚文智說，黨中央預計安排他下周三到選對會報告，他會告訴黨，在三足鼎立下會勝選，只要不要一直在政治策略、選舉計算上打轉，回到市政討論，可取得大多數人支持。

昨天辯論會中，對於松山機場遷建，呂秀蓮和姚文智出現交鋒。姚文智曾說過若當選市長，任內松山機場沒遷建，就去搭帳篷住機場，呂秀蓮酸說，已準備帳篷給姚，因為民航局說，20年之內松山機場不可能遷。

呂還說，台北市長沒有權限決定松機遷建，就像市長不能決定國家的大事一樣，但呂也不忘稱讚姚文智422機蛋大遊行，讓柯文哲的迷幻藥退燒，且過去4年養虎為患，民進黨不會再上當。

姚文智結論時，先謝謝呂秀蓮準備帳篷，他說，這表示他當選了，他希望2022年機場遷走，是有一整套發展策略，可以去「姚文智翻台北」網站中看。

呂秀蓮也砲轟柯文哲，竟為省7億元，將敬老尊賢的1500元敬老金說成彷彿買票，這是羞辱台北市民。呂還說，北市女性比男性多12萬人，沒有女性市長，卻有沙文主義的柯市長，柯曾說重男輕女是生物本能、國家30%女性沒結婚就危險了，「這是18世紀老男人的論調，能不氣嗎？」

范雲：北市應是幸福又性感城市

范雲則指出，選台北市長，眼光應放在20年後的2038年，北市應該是幸福又性感的城市，現在的北市，成了沒有錢人愈來愈住不起的城市，有錢人在北市才幸福。北市銀髮族應在社區中自在生活，但長照喊很久，比不上高齡化速度。

范雲的政見，還包括托育托老一定要公共化，不能私營。 另外，大眾運輸全面免費，化解塞車和空汙，法國巴黎和德國城市已朝此方向做。